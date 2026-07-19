Video capta ataque armado en San Miguel Dueñas

Paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que dos hombres murieron en el interior de un picop en el ingreso a San Miguel Dueñas durante la noche de ayer, como consecuencia de un ataque armado. Los rescatistas compartieron imágenes en las que se puede apreciar el vehículo con varias perforaciones de bala en el lado del conductor.
Como consecuencia del tiroteo, una tercera persona sufrió heridas de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala. El hecho armado fue reportado a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes resguardaron el lugar hasta la llegada del Ministerio Público.
Las fotos mostraron que el ataque armado ocurrió en el arco del ingreso, donde se puede leer un letrero que dice "bienvenidos a San Miguel Dueñas". La PNC acudió al lugar para identificar el vehículo y para registrar el suceso, aunque no se reportan capturas.
Cabe destacar que el ataque armado ocurrió cerca de un área recreativa, en la que había varias máquinas para hacer ejercicios. Medios locales mostraron videos en los que se puede apreciar que en el lugar quedó una gran cantidad de casquillos de bala.
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