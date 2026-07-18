Vandalismo busto de Miguel Ángel Asturias causa indignación

Residentes de San Lucas Sacatepéquez alzaron la voz con indignación después de que desconocidos vandalizaran el monumento dedicado al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias que se ubica en el paso a desnivel que de la ruta Interamericana conduce hacia la Antigua Guatemala. La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, confirmó lo ocurrido, haciendo un llamado para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Medios locales también destacaron las fotografías del rostro de Miguel Ángel Asturas con pintura de color blanco y rojo, para burlarse del autor que le dio varias glorias a Guatemala, entre ellas un premio Nobel en la categoría de literatura. "Este no es un simple monumento; es un homenaje a uno de los guatemaltecos más grandes de todos los tiempos", escribió la comuna.
Trabajadores de la municipalidad local trabajaron en el área para retirar la pintura que le habían aplicado al busto del escritor Miguel Ángel Asturias. Mientras tanto, otras personas manifestaron su rechazo a las acciones en el monumento, por medio de distintas plataformas.
Según testigos, los responsables aplicaron pintura en aerosol sobre el monumento, colocándole una base blanca, mejías rosadas y resaltándole las pestañas y los labios al escritor guatemalteco. Sin embargo, trabajadores de la comuna local trabajaron por varias horas para restaurar el estado original de la imagen del escritor.
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Reconocen el trabajo de Miguel Ángel Asturias
En varias publicaciones, los vecinos destacaron que el escritor guatemalteco recibió el premio Nobel de Literatura en 1967, que fue el primero que destacó a Guatemala en el mundo de las letras. Asimismo, resaltaron que Asturias fue "un hombre cuya obra literaria llevó el nombre de nuestro país al mundo entero".
La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez expresó que Asturias ganó el premio, gracias a que su obra retrata la identidad, la cultura, la historia y la realidad de nuestros pueblos. "Su legado sigue vivo en generaciones de lectores dentro y fuera de Guatemala, y cada 19 de octubre nuestro país conmemora el Día de Miguel Ángel Asturias, en honor a su invaluable aporte a la literatura universal", aportó la entidad edil en su perfil oficial de Facebook.