Celebran el Desafío del Bombero en el Parque Erick Barrondo

Diferentes equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios participan en el "Firefighter Challenge" (o Desafío del Bombero, por su traducción del inglés) durante este sábado, 18 de julio de 2026. El vocero de este cuerpo de socorristas, Víctor Gómez, informo que los rescatistas participan en diferentes modalidades para hacerse acreedores del primer logar del rally.
El comunicador explicó que los rescatistas participan en varias actividades y categorías en la competencia, para demostrar sus habilidades en equipo y de forma individual. Agregó que son la menos 26 los equipos los participantes, representando distintas compañías de la institución.
Gómez informó que las actividades del Desafío del Bombero se iniciaron con un sorteo, para que los participantes compitan en un entorno ecuánime. Asimismo, destacó que la importancia del sorteo se debe a la intención de que exista armonía entre los competidores.
Dentro de los objetivos, el rescatista aseguró que buscan la unidad dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Recordó que esta institución la primera institución en la historia del país, porque se fundó el 16 de agosto de 1951.
En otras noticias: Las lluvias recientes y el sismo obligaron el cierre de la ruta entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
El Desafío del Bombero celebra 75 años de servicio
Gómez resaltó que durante este 2026 se celebran 75 años de servicio continuos al país, por lo que buscan estar siempre capacitados y entrenados para atender cualquier llamado de la población. El comunicador destacó la vocación de servicio de los rescatistas para atender las necesidades de los guatemaltecos y de los países vecinos.
El portavoz recordó que países como los que integran el área centroamericana y México han requerido los servicios de los Bomberos Voluntarios en algunas ocasiones.
Asimismo, el rescatista resaltó que el teléfono de emergencias 122 está habilitado en todo el país para servir a los guatemaltecos, por lo que buscan estar siempre atentos. Agregó que el objetivo del rally del Desafío del Bombero es estar siempre preparados para brindar un buen servicio a la comunidad.