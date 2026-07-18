 Celebran el Desafío del Bombero en el Parque Erick Barrondo

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Celebran el Desafío del Bombero en el Parque Erick Barrondo

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios compiten por el primer lugar del rally llamado “Firefighter Challenge”.

Compartir:
-
FirefighterChallenge-AlexMeoo(2) / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Diferentes equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios participan en el "Firefighter Challenge" (o Desafío del Bombero, por su traducción del inglés) durante este sábado, 18 de julio de 2026. El vocero de este cuerpo de socorristas, Víctor Gómez, informo que los rescatistas participan en diferentes modalidades para hacerse acreedores del primer logar del rally.

El comunicador explicó que los rescatistas participan en varias actividades y categorías en la competencia, para demostrar sus habilidades en equipo y de forma individual. Agregó que son la menos 26 los equipos los participantes, representando distintas compañías de la institución.

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge | Alex Meoño

Celebran el Firefighter Challenge / Alex Meoño

Gómez informó que las actividades del Desafío del Bombero se iniciaron con un sorteo, para que los participantes compitan en un entorno ecuánime. Asimismo, destacó que la importancia del sorteo se debe a la intención de que exista armonía entre los competidores.

Dentro de los objetivos, el rescatista aseguró que buscan la unidad dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Recordó que esta institución la primera institución en la historia del país, porque se fundó el 16 de agosto de 1951.

En otras noticias: Las lluvias recientes y el sismo obligaron el cierre de la ruta entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Anuncian cierre temporal de ruta en Sacatepéquez

Las lluvias recientes y el sismo obligaron el cierre de la ruta entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

El Desafío del Bombero celebra 75 años de servicio

Gómez resaltó que durante este 2026 se celebran 75 años de servicio continuos al país, por lo que buscan estar siempre capacitados y entrenados para atender cualquier llamado de la población. El comunicador destacó la vocación de servicio de los rescatistas para atender las necesidades de los guatemaltecos y de los países vecinos.

El portavoz recordó que países como los que integran el área centroamericana y México han requerido los servicios de los Bomberos Voluntarios en algunas ocasiones.

Asimismo, el rescatista resaltó que el teléfono de emergencias 122 está habilitado en todo el país para servir a los guatemaltecos, por lo que buscan estar siempre atentos. Agregó que el objetivo del rally del Desafío del Bombero es estar siempre preparados para brindar un buen servicio a la comunidad.

En Portada

Insivumeh reporta varios sismos durante la madrugada de este sábadot
Nacionales

Insivumeh reporta varios sismos durante la madrugada de este sábado

07:16 AM, Jul 18
VIDEO | Maestro guatemalteco se vuelve viral tras proteger a sus alumnos durante fuerte sismot
Viral

VIDEO | Maestro guatemalteco se vuelve viral tras proteger a sus alumnos durante fuerte sismo

08:29 AM, Jul 18
Mueren ocho personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusiat
Internacionales

Mueren ocho personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

08:32 AM, Jul 18
Choque en el Periférico deja tres heridos durante la madrugadat
Nacionales

Choque en el Periférico deja tres heridos durante la madrugada

07:50 AM, Jul 18
El Mundial aún no termina y varias ligas ya volvieron a la acciónt
Universo Futbol

El Mundial aún no termina y varias ligas ya volvieron a la acción

07:24 AM, Jul 18

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolEstados UnidosFIFAMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar