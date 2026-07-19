 Selecciones que se convirtieron en verdugos de Messi
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Final
01 Spain Spain Argentina Argentina 00
19 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
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After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
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Finalizado
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Argentina ARG
Finalizado
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18/07 15:00 HS
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Los verdugos de Messi: las selecciones que le han ganado una final al 10 argentino

por Oliver Paniagua
Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi

Las selecciones que se convirtieron en verdugos de Messi en una final.

Lionel Messi volvió a vivir una noche dolorosa con la selección argentina. La Albiceleste perdió 1-0 ante España la final del Mundial 2026 en Nueva York y no pudo conquistar la cuarta estrella de su historia. Tras el partido, las cámaras captaron el rostro de decepción del capitán argentino, una imagen que rápidamente se difundió en redes sociales.

La derrota recordó otro de los capítulos más difíciles de la carrera internacional de Messi: la final del Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, Argentina cayó ante Alemania por 1-0 en el estadio Maracaná, después de un partido que se mantuvo igualado durante los 90 minutos.

El gol de la derrota llegó en el minuto 113. Mario Götze, quien había ingresado como suplente, controló con el pecho un centro de André Schürrle y definió de zurda ante la salida del arquero Sergio Romero.

Los que fallaron para Argentina 

Argentina había tenido oportunidades para adelantarse en el marcador. Gonzalo Higuaín desperdició un mano a mano, Rodrigo Palacio falló otra ocasión clara y Messi también estuvo cerca de marcar con un remate cruzado que pasó muy cerca del poste.

El gol alemán dejó sin margen de reacción a la selección argentina, que terminó perdiendo una final que había disputado de manera equilibrada. A pesar de la derrota, Messi fue reconocido con el Balón de Oro del torneo como el mejor jugador del Mundial.

Ahora, la derrota ante España se suma a esa lista de finales mundialistas perdidas por el argentino, quien esta vez tampoco pudo levantar el trofeo en un partido decisivo.

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