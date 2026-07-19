El MetLife Stadium vuelve a ser escenario de una decepción para Messi

Messi vuelve a sufrir un duro golpe en el estadio donde vivió una de las mayores decepciones de su carrera.

Lionel Messi regresó al MetLife Stadium con la ilusión de conquistar otro título mundial con Argentina, pero terminó viviendo una nueva decepción en el mismo escenario donde años atrás sufrió uno de los momentos más dolorosos de su carrera internacional.

La selección argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y se quedó sin el bicampeonato. Para Messi, la derrota tuvo además un componente especial: el estadio de Nueva Jersey volvió a ser escenario de un duro golpe en su trayectoria con la Albiceleste.

En ese mismo recinto, cuando todavía era conocido como Meadowlands, Messi falló su penalti durante la tanda decisiva de la final de la Copa América Centenario 2016. Argentina terminó perdiendo ante Chile y el delantero, golpeado por una nueva derrota en una final, anunció días después su retiro temporal de la selección.

La acumulación de decepciones

Aquella caída representó la cuarta final importante que Messi perdía con Argentina. Antes había sufrido derrotas en la Copa América de 2007, el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América de 2015. La acumulación de decepciones lo llevó a asegurar que había hecho todo lo posible y que no volvería a intentarlo.

Sin embargo, su retiro duró apenas unas semanas. Messi regresó a la selección y, con el paso de los años, logró cambiar por completo la historia reciente del equipo argentino. Conquistó la Copa América 2021, la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024.

Ahora, diez años después de aquel penalti fallado, el MetLife Stadium vuelve a quedar ligado a una derrota dolorosa para el capitán argentino. Messi no pudo cerrar el Mundial 2026 con otro título y Argentina cayó ante España en la final, en un escenario que nuevamente se convirtió en protagonista de una de las noches más difíciles de su carrera con la selección.

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