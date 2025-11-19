 Informe: Guatemaltecos en el exilio por persecución
Persecución política forzó al exilio a más de 100 personas en Guatemala, según informe

Las organizaciones lanzaron una herramienta digital para recolectar denuncias.

Lanzamiento de la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política., Cristosal
Lanzamiento de la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política. / FOTO: Cristosal

Un bloque de siete organizaciones sociales y de derechos humanos de Guatemala denunció este miércoles que la persecución política ha forzado al exilio a más de 100 personas solo entre enero y septiembre de 2024, y alertó sobre un escenario crítico de cara a la renovación de las altas cortes en 2026.

Durante la presentación de un informe sobre criminalización, Rafael Cruz, abogado de la organización Cristosal, detalló que han identificado un "patrón sistemático" que inicia con acoso en redes sociales, avanza hacia la judicialización y culmina con la búsqueda de condenas en tribunales específicos.

"El objetivo son quienes defienden el territorio, el medio ambiente y exoperadores de justicia disidentes al régimen del Ministerio Público (Fiscalía)", explicó Cruz.

La alarma de las organizaciones se proyecta hacia 2026, año de las llamadas "elecciones de segundo grado", un proceso clave donde se definirá la continuidad o el relevo de autoridades en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En Guatemala, las comisiones de postulación, el Congreso de la República y el Ejecutivo designan a los altos cargos de justicia sin voto popular directo.

Así, Cruz advirtió que el recrudecimiento de la represión podría provocar una "abstinencia de personas idóneas" para postularse a estos cargos por temor a ser procesadas, lo que facilitaría que actores antidemocráticos copen las instituciones antes de las elecciones generales de 2027.

"Nos preocupa que, al controlar estas cortes, se utilice el sistema penal para sacar del juego a actores sociales y políticos de oposición", afirmó el abogado.

SIP lanza red de apoyo a periodistas en el exilio perseguidos por su trabajo

En el marco del lanzamiento, la Sociedad Interamericana de Prensa informó que ha documentado un aumento en el número de periodistas que deben salir al exilio desde Guatemala y otros países.

Lanzan herramienta

Ante esta situación, las organizaciones lanzaron una herramienta digital para recolectar denuncias y visibilizar a las víctimas, con el objetivo de contrarrestar el subregistro y evitar que los casos queden en el olvido.

Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG) y quien denuncia haber sido criminalizada por el sistema de justicia, cerró el acto enfatizando que la amenaza sigue latente.

"Es fundamental presionar para que el sistema de justicia funcione como debe y deje de operar como un mecanismo de venganza política", sentenció.

