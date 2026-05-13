Baywatch: Primeras imágenes de su nueva serie y actrices impactantes

El esperado regreso de Baywatch ya comenzó a generar conversación en redes sociales luego de que Fox revelara las primeras imágenes oficiales del reboot que llegará en 2027.
La nueva versión de la icónica serie de salvavidas promete recuperar la esencia que convirtió a Baywatch en uno de los programas más populares del planeta durante las décadas de los 90 y principios de los 2000.
Sin embargo, además de la nostalgia, uno de los temas que más llamó la atención fue la apariencia física del nuevo elenco, especialmente de las actrices que protagonizarán la serie.
Las imágenes compartidas muestran a los nuevos socorristas reunidos en la playa con el clásico uniforme rojo que hizo famosa a la franquicia alrededor del mundo.
El regreso de una franquicia legendaria
Baywatch debutó originalmente en 1989 y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional gracias a sus escenas de acción, playas californianas y personajes carismáticos.
Durante su emisión original, la serie alcanzó cifras históricas de audiencia y llegó a transmitirse en más de 200 países, convirtiéndose en el programa más visto del mundo con más de mil millones de espectadores semanales.
La producción lanzó a la fama a figuras como David Hasselhoff y Pamela Anderson, quienes terminaron transformándose en íconos de la cultura pop.
Ahora, más de tres décadas después, Fox busca repetir el éxito global con una nueva generación de salvavidas y una historia renovada.
¿Quiénes protagonizan el nuevo Baywatch?
El actor Stephen Amell encabeza el reparto interpretando a Hobie Buchannon, personaje que sigue los pasos de su padre Mitch Buchannon, el legendario salvavidas de la serie original.
La historia se desarrolla cuando Charlie Vale, interpretada por Jessica Belkin, aparece inesperadamente en la vida de Hobie y provoca diversos cambios en su entorno.
El elenco también incluye a Shay Mitchell, Hassie Harrison, Brooks Nader, Livvy Dunne, Nadia Gray, Noah Beck, Thaddeus LaGrone y Rafael Leao, entre otros nombres que ya comenzaron a llamar la atención del público por su presencia física y popularidad en redes sociales.
Especialmente las actrices y modelos del elenco se volvieron tendencia luego de la publicación de las primeras fotografías promocionales.
Muchos usuarios destacaron el aspecto atlético y la estética moderna de las nuevas protagonistas, quienes mantienen el estilo glamuroso y veraniego que caracterizó a Baywatch desde sus inicios.
También regresan figuras originales
Uno de los detalles que más emocionó a los seguidores históricos de la serie es el regreso de algunos actores originales.
David Chokachi volverá a interpretar a Cody Madison, mientras que Erika Eleniak retomará su papel de Shauni McClain.
En esta nueva etapa, Shauni aparecerá como concejal de Santa Monica y colaborará en la organización de los tradicionales "Beach Games" entre Baywatch y la Guardia Costera.
La participación de actores originales busca conectar con la nostalgia de quienes crecieron viendo la serie en televisión.
¿Cuándo se estrenará la serie?
Fox confirmó que el estreno del reboot está previsto para finales de enero de 2027.
A diferencia de otras grandes producciones televisivas, Baywatch no llegará durante la tradicional temporada de otoño estadounidense, sino que apostará por la programación de mitad de temporada.
Michael Thorn, presidente de Fox, aseguró que la cadena tiene altas expectativas con el proyecto y reconoció la presión que implica revivir una franquicia tan importante.
"Hay grandes zapatos que llenar", declaró el ejecutivo al hablar sobre el reto de traer de vuelta Baywatch.
Además, el canal confirmó que la producción contará con apoyo fiscal del estado de California y será filmada en Los Ángeles, buscando mantener la esencia playera característica de la serie original.
Una apuesta por la nostalgia y las nuevas generaciones
El reboot de Baywatch también refleja el creciente interés de Hollywood por recuperar franquicias clásicas para atraer tanto a audiencias nostálgicas como a nuevas generaciones.
En los últimos años, distintas series y películas populares de los años 80 y 90 han regresado con versiones renovadas, aprovechando el impacto de las redes sociales y las plataformas digitales.
En el caso de Baywatch, la producción busca mantener el espíritu original de aventuras, rescates y drama playero, pero adaptado a una audiencia moderna acostumbrada a ritmos más rápidos y contenido visualmente impactante.
Mientras tanto, las primeras imágenes del elenco ya comenzaron a generar expectativa entre fans que esperan volver a ver correr a los famosos salvavidas por las playas de California.