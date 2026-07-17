Megan Fox Provoca Controversia con Fotos en Lencería Transparente

Megan Fox sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir imágenes de una sesión de fotos donde lució atrevida lencería transparente.
La actriz posó como un "ángel negro" en Instagram, llevando un conjunto compuesto por bikini y una delicada tela translúcida sobre el busto, dejando ver su abdomen tonificado y sus brazos esculpidos.
Su estilismo incluyó el cabello liso y peinado hacia los hombros, junto a una manicura impecable con uñas extralargas.
El maquillaje fue protagonista en su look: optó por una base bien trabajada, rubor marcado, delineador negro intenso, sombras ahumadas y gloss en los labios, lo que resaltó aún más su presencia frente a la cámara.
En la descripción de la fotografía, Megan Fox escribió una frase llamativa: "Los hombres querían hacer creer que la desobediencia era el vicio de Eva, cuando en realidad era su mayor virtud".
El post sumó decenas de comentarios que elogiaron su imagen y estilo.
Regreso a redes sociales tras una pausa personal
La reciente actividad de Megan Fox en Instagram marca su regreso a las redes sociales, luego de pasar un largo periodo alejadas tras su separación de Machine Gun Kelly y el nacimiento de su hija, Saga Blade Fox-Baker.
Desde su retorno, la protagonista de "Transformers" ha compartido diversas fotografías que han capturado la atención de sus más de 24 millones de seguidores, consolidando su presencia en el ámbito digital.
Fuentes cercanas afirmaron que Megan Fox y Machine Gun Kelly se enfocan en la crianza compartida de su hija, Saga Blade, tras poner fin a su relación a finales del año pasado. Las informaciones apuntan a que la separación se produjo en noviembre de 2024, luego de que Fox habría descubierto mensajes del rapero, cuyo nombre real es Colson Baker, enviados a otras mujeres durante el embarazo de la actriz.
Una fuente dijo a la revista People: "No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida".
Además, destacó que Megan está enfocada tanto en sus hijos como en su bienestar y en adaptarse a esta nueva etapa de vida.