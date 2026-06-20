Maribel Guardia deslumbra en mini bikini con colores mexicanos

Maribel Guardia, reconocida por su figura impresionante incluso después de seis décadas, encendió Instagram con una serie de fotografías en diminuto bikini.
La actriz y cantante costarricense en mayo cumplió 67 años y aún sigue conquistando corazones y acumulando elogios en cada publicación.
El objetivo de la foto que subió Maribel Guardia fue para apoyar a la Selección de México quien triunfó 1-0 ante Corea del Sur.
La publicación fue acompañada de un mensaje positivo y optimista: " Quien más está celebrando el triunfo de #méxico ? ⚽️⚽️⚽️⚽️ #fifa#futbol
En cuestión de horas, la foto acumula miles de "me gusta" y de comentarios de admiración tanto de seguidores comunes como de figuras del espectáculo como Yanet García, Marlene Favela, Andrea Legarreta, entre otros.
Maribel Guardia ha enfatizado en múltiples ocasiones que su apariencia es fruto de ejercicio constante, buena alimentación y una actitud positiva ante la vida.
Además, ha roto estereotipos al mostrar que la belleza y vitalidad no tienen fecha de caducidad. Fans y críticas suelen destacar que sus jeans de juventud aún le quedan, fruto de su constancia.
Problema para la actriz
Maribel Guardia respondió a las recientes declaraciones de Imelda Tuñón, quien aseguró que Maribel Guardia le recomendaba no hacer enojar a Julián Figueroa para evitar violencia; esto surgió luego de que Aranza confesara haber vivido supuestos coqueteos de parte de Julián Figueroa.
Según señala Maribel Guardia, su hijo "era un caballero" y asegura que, de haberse enterado de algo así, "nunca le aconsejaría a una mujer tolerar el maltrato".
La artista también hace énfasis en que Imelda es una adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. En cuanto a la revocación como tutora de su nieto, Maribel asegura que no ha sido notificada. Marco Chacón también se expresó al respecto.
Por su parte, Marco Chacón aclaró su situación como albacea de la herencia del fallecido hijo de Maribel Guardia y explicó si Maribel Guardia ya fue notificada de su destitución como tutriz de su nieto.