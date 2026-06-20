 Maribel Guardia deslumbra en mini bikini con colores mexicanos

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Maribel Guardia eleva la temperatura al posar en mini bikini con los colores de la selección mexicana

La actriz costarricense demostró una vez más el amor que siente por México, además de presumir su perfecta anatomía a sus casi 70 años.

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Maribel Guardia tendrá su día oficial., Cortesía
Maribel Guardia tendrá su día oficial. / FOTO: Cortesía
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Maribel Guardia, reconocida por su figura impresionante incluso después de seis décadas, encendió Instagram con una serie de fotografías en diminuto bikini.

La actriz y cantante costarricense en mayo cumplió 67 años y aún sigue conquistando corazones y acumulando elogios en cada publicación.

El objetivo de la foto que subió Maribel Guardia fue para apoyar a la Selección de México quien triunfó 1-0 ante Corea del Sur.

La publicación fue acompañada de un mensaje positivo y optimista: " Quien más está celebrando el triunfo de #méxico ? ⚽️⚽️⚽️⚽️ #fifa#futbol

En cuestión de horas, la foto  acumula miles de "me gusta" y de comentarios de admiración tanto de seguidores comunes como de figuras del espectáculo como Yanet García, Marlene Favela, Andrea Legarreta, entre otros.

Maribel Guardia ha enfatizado en múltiples ocasiones que su apariencia es fruto de ejercicio constante, buena alimentación y una actitud positiva ante la vida.

Además, ha roto estereotipos al mostrar que la belleza y vitalidad no tienen fecha de caducidad. Fans y críticas suelen destacar que sus jeans de juventud aún le quedan, fruto de su constancia.

Problema para la actriz

Maribel Guardia respondió a las recientes declaraciones de Imelda Tuñón, quien aseguró que Maribel Guardia le recomendaba no hacer enojar a Julián Figueroa para evitar violencia; esto surgió luego de que Aranza confesara haber vivido supuestos coqueteos de parte de Julián Figueroa.

Según señala Maribel Guardia, su hijo "era un caballero" y asegura que, de haberse enterado de algo así, "nunca le aconsejaría a una mujer tolerar el maltrato".

La artista también hace énfasis en que Imelda es una adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. En cuanto a la revocación como tutora de su nieto, Maribel asegura que no ha sido notificada. Marco Chacón también se expresó al respecto.    

Por su parte, Marco Chacón aclaró su situación como albacea de la herencia del fallecido hijo de Maribel Guardia y explicó si Maribel Guardia ya fue notificada de su destitución como tutriz de su nieto.

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