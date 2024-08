Yanet García busca más suscriptores y lanza 50% de descuento en OnlyFans

Hace unos meses, Yanet García celebraba su tercer aniversario en OnlyFans, una plataforma que le permitió un crecimiento y éxito continúo generando millonarias cantidades.

Originaria de Monterrey, Nuevo León y nacida el 14 de noviembre de 1990, ella ha sabido evolucionar desde su papel como modelo y presentadora televisiva hasta convertirse en un fenómeno de las redes sociales entre el público masculino.

Con un aproximado de 5 mil suscriptores, la joven ofrece a sus seguidores un contenido más íntimo y personal, consolidando así su posición como una de las celebridades mexicanas más influentes y lucrativas.

Ahora lanzó un descuento del 50% por esta semana para ganar más adeptos, quienes no solo pagarán la oferta sino también accederán a contenido especial.

Con una candente lencería, la expresentadora que formó parte del programa Hoy de Televisa como “La chica del clima” invitó a fans.

Según revelaron medios mexicanos, ella ha logrado una fortuna para nada despreciable gracias a su contenido en la plataforma para adultos, pues se estima que es de 3 millones de dólares.

Aunque no se han revelado cifras exactas, se ha especulado que durante sus primeros días habría obtenido ganancias de aproximadamente 800 mil pesos mexicanos, y se estima que podría estar ganando más de dos millones de pesos mensuales.

Después de mudarse a Nueva York hace tres años, comenzó su travesía en busca de nuevos horizontes y ahora ha dado un paso más allá al convertirse en propietaria de un costoso departamento en Manhattan.

“Hoy puedo decir que la disciplina me lo ha dado todo 🍎 Sólo una chica de pueblo de Santiago, Pueblo Mágico con sueños de gran Ciudad… Invirtiendo en la Ciudad de mis sueños🗽'”

Y siguió: “Hace 3 años llegué a New York sin crédito y tratando de rentar un departamento para cumplir mi sueño y HOY finalmente está sucediendo…. I am officially the owner of my apartment in Manhattan 😭🔑 🏠 ❤️🥳”.