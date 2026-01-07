 Inacif confirma que restos hallados en Escuintla pertenecen a niño desaparecido
Nacionales

Inacif confirma que restos hallados en Escuintla pertenecen a niño desaparecido

Rosalio Estrada Hernández, de 10 años, desapareció el 17 de noviembre y días después fue localizado sin vida.

Rosalio Estrada Hernandez de 10 años, Captura de pantalla
Rosalio Estrada Hernandez de 10 años / FOTO: Captura de pantalla

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)  confirmó este miércoles 7 de enero de 2026, que los restos localizados el 23 de noviembre de 2025 en un terreno contiguo a un rio en Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, pertenece a Rosalio Estrada Hernández, de 10 años.

Estrada Hernández, fue reportado como desaparecido el 17 de noviembre de 2025,  por medio de una alerta Alba-Keneth, y según el dictamen científico, el menor falleció por trauma cerrado de tórax.

El menor permanecía en los laboratorios del Inacif, porque habría sido encontrado con el rostro desfigurado.

Según la cronología de los hechos, publicada por medios locales, el menor desapareció el lunes 17 de noviembre, pero sus restos fueron encontrados semienterrados hasta el domingo 23 de noviembre, por un pescador que notó la presencia del fallecido.

El padre del menor relató que salió a la tienda el día de la desaparición y al regresar Rosalío llegó para acompañarlo de regreso a su vivienda. El entrevistado agregó que el camino es oscuro y su pequeño se adelantó varias veces, pese a que él le gritó repetidamente para que no lo dejara; no obstante, lo perdió de vista.

Al llegar a su hogar, el menor no estaba, por lo que el progenitor pensó que se había ido a la casa de sus tíos, por lo que se durmió. Al día siguiente se comunicó con los familiares, pero la sorpresa fue que Rosalío nunca llegó a ninguno de esos destinos.

Como consecuencia, la familia denunció la desaparición de Rosalío y empezaron a buscarlo en una travesía que tardó al menos tres días. En redes sociales, distintos perfiles compartieron fotos de como vecinos, policías, bomberos y hasta soldados participaron en las tareas de localización.

Fue el 23 de noviembre cuando el menor fue encontrado fallecido a eso de las 16:30 horas y según las autoridades, tenía varios días de haber muerto.

Ahora las autoridades realizan las investigaciones del caso para determinar responsabilidades y encontrar a los responsables del crimen que conmociona a toda la comunidad de Santa Lucía Cotzualguapa.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

