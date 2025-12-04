 Condenan a 2 años a hombre por hurtar tablets del Inacif
Condenan a dos años de prisión a señalado de sustraer tablets del Inacif

Según la investigación, el trabajador sustrajo cinco dispositivos electrónicos de la institución para llevarlos a empeñar.

Luis Antonio Marroquín, trabajador del Inacif implicado en robo de equipos electrónicos., Omar Solís/Emisoras Unidas
Luis Antonio Marroquín, trabajador del Inacif implicado en robo de equipos electrónicos. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Un trabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) fue condenado este jueves, 4 de diciembre, a dos años de prisión conmutables tras haber aceptado los cargos con respecto a la sustracción de dispositivos electrónicos propiedad de esa institución.

Se trata de Luis Antonio Marroquín Guerra, señalado del delito de hurto agravado en forma continuada, quien se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos en el marco de una audiencia que se llevó a cabo en horas de la mañana.

El sindicado fue capturado el pasado 20 de noviembre en seguimiento de una investigación por la sustracción de tabletas electrónicas. Según la información compartida por el Ministerio Público, esta persona se aprovechó de su cargo como auxiliar administrativo del Inacif para retirar los dispositivos sin autorización.

Los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2025, período en el cual habría retirado cinco tabletas propiedad de la institución, las cuales posteriormente empeñó. El monto obtenido por esta acción no se dio a conocer.

En seguimiento a este caso, la fiscalía realizó el día de la detención una serie de diligencias de allanamiento en la zona 7 capitalina, con el objetivo de recabar más indicios que fortalezcan la investigación.

Los elementos encontrados por los investigadores en ese operativo y demás indicios recabados fueron presentados ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal que hoy emitió la referida pena tras analizar los argumentos de las partes.

Más sobre la sentencia

Luego de finalizar la audiencia, Alejandro Arriaza, abogado defensor de Marroquín, brindó detalles sobre el desarrollo de la misma. Indicó que se dictaron los dos años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios y que el fallo incluye también el pago de 22 mil 500 quetzales al Inacif como pago en concepto de reparación digna. 

De igual forma, compartió que se deberá publicar en el diario oficial y en un medio impreso de alta circulación la condena emitida contra Marroquín, quien además ya fue despedido de su cargo en el ente forense.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

