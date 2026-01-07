 Piloto y pasajero de bus mueren en ataque en Chinautla
Nacionales

Piloto y pasajero mueren tras ataque armado en autobús en Chinautla

Otra persona resultó herida en el marco de este incidente ocurrido en la aldea El Durazno.

Los cuerpos de las víctimas del ataque armado fueron encontrados dentro del bus en la aldea El Durazno, Chinautla., Bomberos Voluntarios
Los cuerpos de las víctimas del ataque armado fueron encontrados dentro del bus en la aldea El Durazno, Chinautla. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Dos personas murieron como resultado de un ataque armado que se produjo en el interior de un bus este miércoles 7 de enero. El hecho se registró en el primer callejón de la aldea El Durazno, municipio de Chinautla, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados por medio de llamadas que ingresaron a la línea de la institución con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas establecieron que se había registrado un incidente en una unidad de transporte de pasajeros, el cual había dejado a tres personas heridas. Los afectados presentaban múltiples heridas en distintas partes del cuerpo que habían sido provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego.

"Al hacer la evaluación correspondiente se determinó que dos hombres se encontraban fallecidos adentro del bus. Mientras tanto, una persona más fue traslada a un centro asistencial para recibir atención médica", dijo Leandro Amado, vocero de la institución.

Piloto del bus, entre las víctimas mortales

El vocero del cuerpo de socorro informó que una de las víctimas mortales es el piloto del bus, quien fue identificado por sus familiares que se acercaron al lugar de los hechos como Ricardo Arnulfo Galicia Pascual, de 24 años.

Mientras tanto, no se pudo establecer la identidad del otro hombre fallecido, quien viajaba como pasajero, ya que no se encontraron documentos personales en la escena y tampoco acudió a ese sector nadie que lo pudiera reconocer.

Esta persona vestía playera y pantaloneta negros y utilizaba tenis blancos. Se le calcularon aproximadamente 16 años de edad.

Con respecto a la persona herida, se informó que tampoco pudo ser identificada.

Cierre vehicular en el área

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron a la escena del crimen e implementaron un cierre en este espacio para resguardar las posibles evidencias, mientras acudían los fiscales del Ministerio Público.

Tomando en cuenta que el bus permanece en este punto, el paso vehicular quedó parcialmente cerrado.

