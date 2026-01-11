Regreso a clases: Autoridades advierten aumento del tránsito

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) informó que para este lunes, (12/01/2026), se espera un incremento en la afluencia vehicular, por el inicio del ciclo escolar 2026. En ese sentido, la entidad pronosticó una alta carga vehicular, en el ingreso a la ciudad de Guatemala por la ruta al Pacífico (CA-9), ruta del Búcaro al Cenma y Ciudad Real.
Henry Quevedo, vocero de la referida PMT, aseguró que ellos están totalmente listos para apoyar la movilidad vehicular de cientos de guatemaltecos que van a ingresar a la capital, a partir de este lunes 12 de enero. El comunicador reiteró que se espera más afluencia vehicular desde las 4:00 horas, por lo que retomarán el horario establecido para los carriles reversibles.
Quevedo pidió a los usuarios de la vía que tomen en cuenta que se espera una afluencia de más de 150 mil vehículos que ingresarán por el sector de la carretera al Pacífico (ruta CA-9) con dirección hacia la Ciudad de Guatemala. El portavoz agregó que es necesario tomar en cuenta que cada año el parque vehicular se incrementa en un 2 %.
Se espera que la afluencia del tránsito sea un poco mayor a la que vivimos el año pasado", aseguró Quevedo.
El comunicador añadió que es necesario que al salir de casa se verifique la cantidad de gasolina dentro del vehículo, así como el agua del radiador, el aceite del motor y el aire de las llantas.
Recomendaciones ante el aumento de tránsito
Quevedo pidió a los usuarios de la vía planificar muy bien sus viajes para no tener complicaciones al momento de transitar en la vía pública.
"Nuestro equipo de trabajo estará al apresto para apoyar la movilidad vehicular con dirección hacia la Ciudad de Guatemala en la hora pico de la mañana y en la hora pico de la tarde", recalcó.
El licenciado también explicó que los carriles reversibles estarán funcionando de manera normal, para que los vecinos puedan regresar a casa sin inconvenientes.