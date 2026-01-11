 Regreso a clases: Autoridades advierten aumento del tránsito
Nacionales

Regreso a clases: Autoridades advierten aumento del tránsito

La PMT de Villa Nueva calcula que la afluencia vehicular iniciará a las 4:00 horas de este lunes, por el inicio del ciclo escolar 2026.

Compartir:
La PMT de Villa Nueva espera que las complicaciones del tránsito empiecen a las 4:00 horas en el sector de Villa Nueva., PMT de Villa Nueva.
La PMT de Villa Nueva espera que las complicaciones del tránsito empiecen a las 4:00 horas en el sector de Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) informó que para este lunes, (12/01/2026), se espera un incremento en la afluencia vehicular, por el inicio del ciclo escolar 2026. En ese sentido, la entidad pronosticó una alta carga vehicular, en el ingreso a la ciudad de Guatemala por la ruta al Pacífico (CA-9), ruta del Búcaro al Cenma y Ciudad Real.

Henry Quevedo, vocero de la referida PMT, aseguró que ellos están totalmente listos para apoyar la movilidad vehicular de cientos de guatemaltecos que van a ingresar a la capital, a partir de este lunes 12 de enero. El comunicador reiteró que se espera más afluencia vehicular desde las 4:00 horas, por lo que retomarán el horario establecido para los carriles reversibles.

Quevedo pidió a los usuarios de la vía que tomen en cuenta que se espera una afluencia de más de 150 mil vehículos que ingresarán por el sector de la carretera al Pacífico (ruta CA-9) con dirección hacia la Ciudad de Guatemala. El portavoz agregó que es necesario tomar en cuenta que cada año el parque vehicular se incrementa en un 2 %.

Se espera que la afluencia del tránsito sea un poco mayor a la que vivimos el año pasado", aseguró Quevedo.

El comunicador añadió que es necesario que al salir de casa se verifique la cantidad de gasolina dentro del vehículo, así como el agua del radiador, el aceite del motor y el aire de las llantas.

En otras noticias: Ataque armado la zona 14: Bomberos Voluntarios confirman un herido

Ataque armado la zona 14: Bomberos Voluntarios confirman un herido

El hecho ocurrió en la 10a. avenida y 12 calle por causas que se investigan.

Recomendaciones ante el aumento de tránsito

Quevedo pidió a los usuarios de la vía planificar muy bien sus viajes para no tener complicaciones al momento de transitar en la vía pública.

"Nuestro equipo de trabajo estará al apresto para apoyar la movilidad vehicular con dirección hacia la Ciudad de Guatemala en la hora pico de la mañana y en la hora pico de la tarde", recalcó.

El licenciado también explicó que los carriles reversibles estarán funcionando de manera normal, para que los vecinos puedan regresar a casa sin inconvenientes.

En Portada

El Barça vence al Madrid y se consagra campeón de la Supercopa de Españat
Deportes

El Barça vence al Madrid y se consagra campeón de la Supercopa de España

03:05 PM, Ene 11
Video revela todo lo que ocurrió en zona 14 tras un asaltot
Nacionales

Video revela todo lo que ocurrió en zona 14 tras un asalto

12:32 PM, Ene 11
Se agudiza crisis política en Honduras tras petición de nuevo escrutinio voto por votot
Internacionales

Se agudiza crisis política en Honduras tras petición de nuevo escrutinio "voto por voto"

02:38 PM, Ene 11
Francisco Arredondo completa la séptima etapa del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo completa la séptima etapa del Dakar 2026

12:04 PM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos