 Ataque armado en zona 14: Bomberos confirman un herido HOY
Ataque armado la zona 14: Bomberos Voluntarios confirman un herido

El hecho ocurrió en la 10a. avenida y 12 calle por causas que se investigan.

Técnicos en urgencias médicas de Bomberos Voluntarios atendieron a un hombre herido en la zona 14., Bomberos Voluntarios
Técnicos en urgencias médicas de Bomberos Voluntarios atendieron a un hombre herido en la zona 14. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado interrumpió la tranquilidad de la zona 14 capitalina durante la mañana de este domingo (11/01/2025) por lo que fue requerida la presencia de los Bomberos Voluntarios en el lugar. Este cuerpo de rescate confirmó que al llegar a la 10a. avenida y 12 calle de la referida zona encontraron a un hombre con una herida.

Técnicos en urgencias médicas confirmaron que el afectado presentaba una herida en una de sus manos, por lo que fue necesario hacer su traslado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. En ese lugar, los médicos de turno se encargaron de velar por la recuperación del herido.

Los rescatistas que acudieron a este sector de la zona 14 dieron los primeros auxilios a la víctima afectada por la lesión. Los paramédicos vendaron la mano del afectado, quien vestía pantalón negro, playera blanca y suéter gris.

Autoridades acudieron al lugar del tiroteo para verificar lo ocurrido y recabar pistas que permitan capturar a los autores del hecho armado. Las autoridades no descartaron que la agresión armada haya sido con intenciones de cometer un asalto en el lugar, sin embargo, ese extremo aún se debe confirmar.

Erradican 147 mil 370 matas de hoja de coca en los departamentos

Agentes antinarcóticos también decomisaron 112 bolsas con piedras de crack durante un allanamiento en la colonia Hunapú, de Escuintla.

Curiosos tras la balacera en zona 14

En las imágenes compartidas por los bomberos se pudo observar que al escenario donde estaba el herido acudieron varios curiosos, entre ellos algunas personas que portaban cascos de motoristas.

El ataque armado ocurrió frente a un portón café, en una zona residencial exclusiva de la zona 14. Desde ese lugar, los Bomberos Voluntarios llevaron al afectado hacia el centro asistencial ya descrito.

Versión de la PNC

Después de varias acciones de seguridad, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el herido es uno de dos asaltantes capturados, quienes momentos antes del incidente habían despojado de sus pertenencias a un ciudadano que caminaba por el sector.

Con información de los periodistas Ángel Oliva y David Alvarado.

