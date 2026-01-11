 Capturan a los presuntos responsables del tiroteo en zona 14
Nacionales

Capturan a los presuntos responsables de un ataque armado en zona 14

La PNC informó que los aprehendidos son presuntos asaltantes que agredieron a un hombre en un ataque armado.

Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la detención de dos presuntos asaltantes en la zona 14 capitalina, tras un ataque armado en la mañana de este domingo (11/01/2026).

De acuerdo al informe policial, los detenidos actuaban bajo amenazas y habían despojado de sus pertenencias a hombre que transitaba por el sector. La PNC agregó que la víctima se quejó del robo con los guardias de seguridad privada del área, quienes dieron el reporte.

Posteriormente, los agentes de la PNC iniciaron una persecución en el área, dando con los presuntos asaltantes y reduciéndolos al orden.

Según los datos policiales, como consecuencia de este hecho uno de los asaltantes cayó de la motocicleta en la que pretendía escapar, lesionándose una mano.

El herido es uno de los presuntos asaltantes

Previo al reporte de la captura, los cuerpos de socorro reportaron haber atendido a un joven en este lugar, por una herida de bala en una de sus manos. El afectado fue trasladado hacia el Hospital Roosevelt.

Mientras tanto, las autoridades investigan el caso. Según la PNC, el herido es uno de los presuntos asaltantes y viajaba a bordo de una motocicleta desde la que habría caído.

Según la descripción de los cuerpos de rescate, el hecho armado ocurrió en la 10ª. avenida y 12 calle de la zona 14. Tras el incidente se produjo un fuerte operativo de parte de las fuerzas de seguridad.

El parte policial también especificó que la víctima del asalto sufrió el despojo de varias de sus pertenencias.

Captura en Cobán, Alta Verapaz

En otras acciones policiales, las fuerzas de seguridad reportaron la detención de cuatro personas por el delito de portación ilegal de armas de fuego, de manera irresponsable. Entre los detenidos, la institución policial destacó la aprehensión de Víctor, de 54 años, en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz.

La PNC indicó que el apresado portaba un rifle calibre 22mm. con una tolva y con 10 municiones con su respectiva licencia de portación.

Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas FM.

