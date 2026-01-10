 Balacera por asalto causa alarma en el bulevar Liberación
Nacionales

Balacera por asalto causa alarma en el bulevar Liberación

Bomberos Municipales reportaron que el incidente armado no dejó personas heridas y que la víctima resultó ilesa.

El ataque armado ocurrió en medio de un asalto en el bulevar Liberación., Bomberos Municipales.
El ataque armado ocurrió en medio de un asalto en el bulevar Liberación. / FOTO: Bomberos Municipales.

El conductor de un carro particular resultó ileso luego de una balacera en el bulevar Liberación y 14 avenida de la zona 12 capitalina, reportaron los Bomberos Municipales. Los paramédicos acudieron al lugar luego de recibir llamadas de alerta y escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Posteriormente, evaluaron a un hombre que permanecía dentro de un carro que aparentemente fue blanco de un asalto. Sin embargo, los rescatistas constataron que el afectado había resultado ileso.

Los paramédicos no reportaron que haya sido necesario hacer algún tipo de traslado hacia algún centro asistencial. El chofer afectado viajaba a bordo de un carro blanco al momento del tiroteo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar de la balacera para realizar las investigaciones del incidente armado y corroborar la denuncia del afectado.

Balacera y su impacto en el tránsito

En cuanto al tránsito, el incidente causó complicaciones viales por algunos minutos, por lo que también acudieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito para apoyar las acciones de los rescatistas.

