 Correos de Guatemala: Envíos internacionales a 40 destinos
Correos de Guatemala ofrece envíos internacionales a más de 40 destinos prioritarios

El servicio postal nacional aseguró que pone a disposición de los ciudadanos un servicio de cobertura internacional confiable, accesible y seguro.

Una oficina de Correos de Guatemala. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Gobierno

Correos de Guatemala amplió su alcance internacional y ahora ofrece envíos a más de 40 destinos prioritarios, conectando a personas y negocios guatemaltecos con familiares, socios y oportunidades en todo el mundo.

El Gobierno resaltó que esta cobertura representa un servicio confiable y seguro, al alcance de la población y en sintonía con una creciente necesidad de mantener vínculos más allá de las fronteras nacionales.

El servicio internacional de Correos de Guatemala permite enviar paquetes a Estados Unidos, España, México, Francia, Alemania y muchos otros países prioritarios, sumando la posibilidad de llegar a más de 180 naciones integrantes de la Unión Postal Universal.

Estados Unidos y Europa: destinos más frecuentes

Estados Unidos concentra más del 48% del volumen de envíos internacionales gestionados por Correos de Guatemala. Este dato señala los fuertes lazos familiares, comerciales y personales que conectan a los guatemaltecos con ese país.

Además, Francia y Alemania también figuran entre los destinos más habituales, reflejando la diversidad de intereses de quienes buscan comunicarse o hacer negocios desde Guatemala hacia el exterior.

Foto embed
Destinos disponibles para cobertura internacional. - Correos de Guatemala

Facilidades y advertencias para los usuarios

El acceso a esta red global permite a los guatemaltecos aprovechar nuevas oportunidades, pero existen restricciones importantes que deben considerarse antes de enviar un paquete internacional. Es indispensable verificar que los artículos no pertenezcan a la lista de mercancías prohibidas o peligrosas para evitar contratiempos en el proceso de envío.

Mercancías peligrosas que no pueden enviarse:

  • Explosivos (como fuegos artificiales o cualquier objeto con pólvora).
  • Gases comprimidos (aerosoles, extintores).
  • Sustancias inflamables (perfumes, pinturas, encendedores, fósforos, carbón, combustibles, adhesivos).
  • Productos de limpieza de alta concentración.
  • Pesticidas o venenos químicos.
  • Materiales radioactivos, ácidos, imanes y otros objetos magnetizados.
  • Hielo seco y todo tipo de líquidos.
  • Baterías de litio, estén o no instaladas en equipos como cámaras, celulares, computadoras o vehículos.
Artículos prohibidos en la red postal internacional:

  • Estupefacientes y sustancias controladas.
  • Objetos valiosos como billetes, monedas, oro, plata, platino, piedras preciosas o joyas.
  • Productos obscenos o considerados inmorales.
  • Mercadería falsificada o pirata.
  • Animales vivos.

La lista completa de restricciones, así como los requisitos actualizados y la relación de destinos habilitados para envíos internacionales, se encuentran disponibles en la página web oficial de Correos de Guatemala. De este modo, cada ciudadano puede informarse antes de realizar sus envíos y asegurar que el proceso resulte simple y sin complicaciones.

