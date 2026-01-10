 Erradican 147,370 matas de hoja de coca en los departamentos
Nacionales

Erradican 147 mil 370 matas de hoja de coca en los departamentos

Agentes antinarcóticos también decomisaron 112 bolsas con piedras de crack durante un allanamiento en la colonia Hunapú, de Escuintla.

Compartir:
Las matas de hoja de Coca fueron encontradas en tres departamentos., PNC de Guatemala.
Las matas de hoja de Coca fueron encontradas en tres departamentos. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron varios operativos en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén reportando la incineración de matas de droga, como hojas de coca; y en Escuintla, notificaron el hallazgo de otros estupefacientes.

En los primeros departamentos, la PNC reportó el hallazgo de 147 mil 370 arbustos de hoja de coca, los cuales fueron incinerados bajo orden de juez. La primera incineración se ejecutó en un lugar montañoso del caserío Bobila, del municipio de San Luis, departamento de Petén.

La SAGIA indicó que en el citado lugar destruyeron 20 mil 400 arbustos de hoja de coca, con un avalúo de Q.204 mil. Posteriormente, la PNC informó que también erradicaron arbustos de hoja de coca, en Alta Verapaz e Izabal.

"En total van 147 mil 370 arbustos de hoja de coca destruidos", indicó la PNC, tras advertir que los ilícitos estaban valorados en Q.1 millón 473 mil 700.

En otras noticias: Abren centros para reciclar arbolitos de Navidad en la Ciudad de Guatemala

Abren centros para reciclar arbolitos de Navidad en la Ciudad de Guatemala

Presentan el Programa de Acopio y Aprovechamiento de Árboles Navideños, como una alternativa responsable y amigable con el ambiente.

Localizan más drogas en Escuintla

En un operativo contra el narcomenudeo, desarrollado en la 16 avenida y lote 25 de la sección "C" de la colonia Hunapú, Escuintla, fue capturado otro hombre de 27 años. Según las autoridades, el aprehendido portaba 112 bolsitas con piedras de crack.

En el informe, la PNC destacó que el detenido intentó escapar al darse cuenta de la presencia de los uniformados, pero fue reducido al orden.

La PNC destacó que el detenido fue identificado como Jhonatan, quien portaba las substancias empacadas y listas para su distribución.

En Portada

Accidentes y tiroteos cobran cuatro vidas en Petén y Escuintlat
Nacionales

Accidentes y tiroteos cobran cuatro vidas en Petén y Escuintla

11:53 AM, Ene 10
Papa León XIV advierte de consecuencias y envía mensaje para regular la IAt
Internacionales

Papa León XIV advierte de consecuencias y envía mensaje para regular la IA

11:05 AM, Ene 10
Marco Antonio Figueroa: Aquí va a jugar el que rindat
Deportes

Marco Antonio Figueroa: "Aquí va a jugar el que rinda"

09:40 AM, Ene 10
Giro en el proceso judicial contra el cantante Pedro Cuevast
Farándula

Giro en el proceso judicial contra el cantante Pedro Cuevas

10:49 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos