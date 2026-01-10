Erradican 147,370 matas de hoja de coca en los departamentos

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron varios operativos en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén reportando la incineración de matas de droga, como hojas de coca; y en Escuintla, notificaron el hallazgo de otros estupefacientes.
En los primeros departamentos, la PNC reportó el hallazgo de 147 mil 370 arbustos de hoja de coca, los cuales fueron incinerados bajo orden de juez. La primera incineración se ejecutó en un lugar montañoso del caserío Bobila, del municipio de San Luis, departamento de Petén.
La SAGIA indicó que en el citado lugar destruyeron 20 mil 400 arbustos de hoja de coca, con un avalúo de Q.204 mil. Posteriormente, la PNC informó que también erradicaron arbustos de hoja de coca, en Alta Verapaz e Izabal.
"En total van 147 mil 370 arbustos de hoja de coca destruidos", indicó la PNC, tras advertir que los ilícitos estaban valorados en Q.1 millón 473 mil 700.
Localizan más drogas en Escuintla
En un operativo contra el narcomenudeo, desarrollado en la 16 avenida y lote 25 de la sección "C" de la colonia Hunapú, Escuintla, fue capturado otro hombre de 27 años. Según las autoridades, el aprehendido portaba 112 bolsitas con piedras de crack.
En el informe, la PNC destacó que el detenido intentó escapar al darse cuenta de la presencia de los uniformados, pero fue reducido al orden.
La PNC destacó que el detenido fue identificado como Jhonatan, quien portaba las substancias empacadas y listas para su distribución.