Piden reciclar arbolitos de Navidad en Ciudad de Guatemala

Autoridades de la Municipalidad de Guatemala instaron a darle "una segunda vida verde" al arbolito de Navidad, después de las fiestas de fin de año. En su portal web, la comuna indicó que "reciclar también debe ser parte de la tradición" y para ello presentó su Programa de Acopio y Aprovechamiento de Árboles Navideños.
La Municipalidad de Guatemala precisó que la iniciativa es parte de una visión de ciudad comprometida con el cuidado de la naturaleza y por ello buscan inspirar a la población para actuar con conciencia ambiental. La medida busca que la Ciudad de Guatemala sea "un lugar que avanza con acciones concretas para reducir residuos y proteger los espacios verdes".
Cuando terminan las fiestas de fin de año, muchos árboles de Navidad naturales dejan de adornar los hogares y, si no se manejan correctamente, pueden terminar en la basura, abandonados en la calle o incluso quemados", lamentaron.
Entre los beneficios de reciclar los arbolitos de Navidad está la reducción de los desechos que llegan a los basureros. La comuna resaltó que llevar los arbolitos a sus centros de reciclaje también evita la quema de material vegetal.
Otra razón para reciclar el arbolito de Navidad es "aprovechar un recurso que aun tiene valor ambiental", destacaron.
¿Dónde se ubican los centros de reciclaje?
Un árbol no deja de ser útil cuando pasa la Navidad; puede seguir aportando al entorno si se maneja de forma adecuada", destacaron.
La Municipalidad de Guatemala informó que los árboles de Navidad de origen natural pueden entregarse en los siguientes centros de acopio ubicados en los siguientes lugares:
- Parque Ecológico La Asunción, Diagonal 14 y 12 calle, zona 5 Jardines de la Asunción, De lunes a domingo de 06:00 a 17:00 horas.
- Parque Ecológico Lomas de Pamplona, 3a avenida y 11 calle zona 13, De lunes a domingo de 06:00 a 17:00 horas.
- Vivero Ornamental La Península, 7a avenida 11-80 zona 2 Hipódromo del Norte, De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y sábado de 07:00 a 12:00 horas.
Las autoridades subrayaron que estos espacios "reciben únicamente árboles naturales que ya fueron utilizados por la población y que no están destinados a comercialización".
La recepción de los maderos se realizará del 2 al 31 de enero de 7:00 a 15:00 horas, precisaron las autoridades.
Dentro de las especies de árbol que se reciben están el pinabete, ciprés, pino y otras similares empleadas tradicionalmente como árboles de Navidad", explicaron.