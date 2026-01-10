 Piden reciclar arbolitos de Navidad en Ciudad de Guatemala
Nacionales

Abren centros para reciclar arbolitos de Navidad en la Ciudad de Guatemala

Presentan el Programa de Acopio y Aprovechamiento de Árboles Navideños, como una alternativa responsable y amigable con el ambiente.

Compartir:
Foto: Edwin Bercián/EU
Las autoridades instaron a utilizar árboles con marchamo de autorización. / FOTO: Archivo.

Autoridades de la Municipalidad de Guatemala instaron a darle "una segunda vida verde" al arbolito de Navidad, después de las fiestas de fin de año. En su portal web, la comuna indicó que "reciclar también debe ser parte de la tradición" y para ello presentó su Programa de Acopio y Aprovechamiento de Árboles Navideños.

La Municipalidad de Guatemala precisó que la iniciativa es parte de una visión de ciudad comprometida con el cuidado de la naturaleza y por ello buscan inspirar a la población para actuar con conciencia ambiental. La medida busca que la Ciudad de Guatemala sea "un lugar que avanza con acciones concretas para reducir residuos y proteger los espacios verdes".

Cuando terminan las fiestas de fin de año, muchos árboles de Navidad naturales dejan de adornar los hogares y, si no se manejan correctamente, pueden terminar en la basura, abandonados en la calle o incluso quemados", lamentaron.

Entre los beneficios de reciclar los arbolitos de Navidad está la reducción de los desechos que llegan a los basureros. La comuna resaltó que llevar los arbolitos a sus centros de reciclaje también evita la quema de material vegetal.

Otra razón para reciclar el arbolito de Navidad es "aprovechar un recurso que aun tiene valor ambiental", destacaron.

En otras noticias: Acciones del gobierno de Trump "buscan castigar y aterrorizar", denuncia líder migrante

Acciones del gobierno de Trump “buscan castigar y aterrorizar”, denuncia líder migrante

Cientos de personas han protestado en Minéapolis tras muerte de mujer por acciones de un agente de ICE.

¿Dónde se ubican los centros de reciclaje?

Un árbol no deja de ser útil cuando pasa la Navidad; puede seguir aportando al entorno si se maneja de forma adecuada", destacaron.

La Municipalidad de Guatemala informó que los árboles de Navidad de origen natural pueden entregarse en los siguientes centros de acopio ubicados en los siguientes lugares:

  • Parque Ecológico La Asunción, Diagonal 14 y 12 calle, zona 5 Jardines de la Asunción, De lunes a domingo de 06:00 a 17:00 horas.
  • Parque Ecológico Lomas de Pamplona, 3a avenida y 11 calle zona 13, De lunes a domingo de 06:00 a 17:00 horas.
  • Vivero Ornamental La Península, 7a avenida 11-80 zona 2 Hipódromo del Norte, De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y sábado de 07:00 a 12:00 horas.

Las autoridades subrayaron que estos espacios "reciben únicamente árboles naturales que ya fueron utilizados por la población y que no están destinados a comercialización".

La recepción de los maderos se realizará del 2 al 31 de enero de 7:00 a 15:00 horas, precisaron las autoridades.

Dentro de las especies de árbol que se reciben están el pinabete, ciprés, pino y otras similares empleadas tradicionalmente como árboles de Navidad", explicaron.

En Portada

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinulat
Nacionales

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

08:11 AM, Ene 10
Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión t
Nacionales

Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión

07:49 AM, Ene 10
Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinast
Internacionales

Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

08:19 AM, Ene 10
Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopat
Deportes

Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopa

07:02 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos