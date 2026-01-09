 Líder migrante: Acciones de Trump buscan aterrorizar
Nacionales

Acciones del gobierno de Trump "buscan castigar y aterrorizar", denuncia líder migrante

Cientos de personas han protestado en Minéapolis tras muerte de mujer por acciones de un agente de ICE.

Compartir:
Persona sostienen carteles durante una manifestación por la muerte de Renee Good este viernes, en Minneapolis (EE.UU.)., EFE
Persona sostienen carteles durante una manifestación por la muerte de Renee Good este viernes, en Minneapolis (EE.UU.). / FOTO: EFE

Cientos de personas salieron en Mineápolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos, a denunciar los "abusos" de los agentes de inmigración enviados por el presidente, Donald Trump, a la ciudad en el segundo día de protestas por la muerte de una mujer estadounidense tras recibir varios disparos por parte de un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país (ICE, por sus siglas en inglés).

La multitud bloqueó uno de los cruces del centro de Mineápolis y después de las intervenciones de miembros de las organizaciones convocantes marcharon por las calles de la ciudad, a pocos metros de donde ocurrió el suceso, a pesar de la lluvia y una sensación térmica bajo cero.

El pasado miércoles, un agente del ICE, identificado por un medio local como Jonathan Ross, disparó hasta acabar con la vida de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, mientras maniobraba su vehículo en medio de una redada, que intentaba bloquear.

Rompe el silencio esposa de mujer abatida a tiros por el ICE en Minneapolis

El pasado miércoles, un agente del ICE disparó hasta acabar con la vida de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, durante una redada en Minneapolis.

Buscan "castigar" a migrantes

Ante protestas en Mineápolis, el líder migrante en EE. UU., Ben Monterroso, expuso que el gobierno de Donald Trump no hace nada nuevo, y que lo que busca es castigar y aterrorizar específicamente a la comunidad migrante.

"Definitivamente, quiero recordar que esto no es nuevo. Trump ha mandado los guardias nacionales a las diferentes ciudades con el propósito no necesariamente de implementar la ley, sino de castigar y aterrorizar a la comunidad migrante, según él, pero eso le está fallando", dijo durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Según sus palabras, "esto se veía venir". Añadió que lo ocurrido en Mineápolis es una desgracia que se pudo haber evitado. "Tenemos ahora a una madre muerta, asesinada digo yo, por el departamento de Migración, y sin ninguna razón", señaló.

El entrevistado explicó que hay otras dos personas hospitalizadas por un incidente en otra localidad, del cual todavía no se tiene claro quiénes son los afectados. Expuso que el ICE aseguró que eran criminales, pero consideró que se ha dicho así en otras ocasiones sin que esté confirmado o haya pruebas.

Finalmente, el líder consideró que hay preocupación entre la comunidad migrante, no solamente por lo que está pasando, sino por lo que va a seguir pasando.

* Escuche aquí la entrevista completa con el líder migrante Ben Monterroso:

En Portada

Hallan 10 osamentas en Petén durante exhumaciones por el conflicto armadot
Nacionales

Hallan 10 osamentas en Petén durante exhumaciones por el conflicto armado

04:27 PM, Ene 09
Salud informa sobre alerta epidemiológica por casos de sarampiónt
Nacionales

Salud informa sobre alerta epidemiológica por casos de sarampión

03:23 PM, Ene 09
Kylian Mbappé, 12 goles contra Barcelona y una deuda en clásicost
Deportes

Kylian Mbappé, 12 goles contra Barcelona y una deuda en clásicos

01:58 PM, Ene 09
¿La foto de Nicolás Maduro sin bigote y rapado es real?t
Internacionales

¿La foto de Nicolás Maduro sin bigote y rapado es real?

05:39 PM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos