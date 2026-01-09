Líder migrante: Acciones de Trump buscan aterrorizar

Cientos de personas salieron en Mineápolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos, a denunciar los "abusos" de los agentes de inmigración enviados por el presidente, Donald Trump, a la ciudad en el segundo día de protestas por la muerte de una mujer estadounidense tras recibir varios disparos por parte de un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país (ICE, por sus siglas en inglés).
La multitud bloqueó uno de los cruces del centro de Mineápolis y después de las intervenciones de miembros de las organizaciones convocantes marcharon por las calles de la ciudad, a pocos metros de donde ocurrió el suceso, a pesar de la lluvia y una sensación térmica bajo cero.
El pasado miércoles, un agente del ICE, identificado por un medio local como Jonathan Ross, disparó hasta acabar con la vida de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, mientras maniobraba su vehículo en medio de una redada, que intentaba bloquear.
Buscan "castigar" a migrantes
Ante protestas en Mineápolis, el líder migrante en EE. UU., Ben Monterroso, expuso que el gobierno de Donald Trump no hace nada nuevo, y que lo que busca es castigar y aterrorizar específicamente a la comunidad migrante.
"Definitivamente, quiero recordar que esto no es nuevo. Trump ha mandado los guardias nacionales a las diferentes ciudades con el propósito no necesariamente de implementar la ley, sino de castigar y aterrorizar a la comunidad migrante, según él, pero eso le está fallando", dijo durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Según sus palabras, "esto se veía venir". Añadió que lo ocurrido en Mineápolis es una desgracia que se pudo haber evitado. "Tenemos ahora a una madre muerta, asesinada digo yo, por el departamento de Migración, y sin ninguna razón", señaló.
El entrevistado explicó que hay otras dos personas hospitalizadas por un incidente en otra localidad, del cual todavía no se tiene claro quiénes son los afectados. Expuso que el ICE aseguró que eran criminales, pero consideró que se ha dicho así en otras ocasiones sin que esté confirmado o haya pruebas.
Finalmente, el líder consideró que hay preocupación entre la comunidad migrante, no solamente por lo que está pasando, sino por lo que va a seguir pasando.