Yanet García revela la única cirugía que se ha hecho

Yanet García se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más populares en las redes sociales, no solo por su trabajo en la televisión, sino por su impresionante físico.

La modelo mostró interés en el fitness, y con el tiempo, su compromiso con el ejercicio y una dieta balanceada se convirtió en una parte fundamental de su rutina diaria.

Además, señaló que la figura que posee la logrado mediante dedicados esfuerzos en el gimnasio y una vida saludable.

En redes sociales se caracteriza por compartir frecuentemente sus entrenamientos y consejos de salud, inspirando a millones de seguidores a adoptar hábitos saludables.

Sin embargo, muchos de sus fans se preguntan si la envidiable figura que posee la estrella de OnlyFans tiene algún procedimiento estético.

Yanet García ha sido abierta al tema de las cirugías plásticas, por lo que no dudó en revelar que sí se sometió a un procedimiento estético hace algunos años.

Específicamente, admitió haberse sometido a una cirugía de aumento de busto. Sin embargo, enfatiza que su figura tonificada y su notable musculatura son fruto de su constancia en el gimnasio.

Ella mencionó que su incapacidad para ganar peso y definir sus curvas solo con ejercicio le impidió avanzar en el mundo del modelaje.

Sin embargo, señaló que al descubrir que la alimentación era un factor crucial para moldear su cuerpo, las cosas empezaron a mejorar.

Al combinar una dieta adecuada con su rutina de ejercicios, logró construir la espectacular figura que la distingue hoy en día.

“Cuando empecé que quería ser modelo era ‘como no eres alta y aparte estás muy delgadita’ me cerraron muchas puertas, entonces batallaba mucho con mi autoestima porque decía ‘yo quisiera tener un cuerpo así’ pero no aumentaba de peso porque mi genética es ser delgadita.