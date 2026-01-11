Ganadores Golden Globes 2026: La Gran Noche del Cine

Los Golden Globes se consolidan, año con año, como uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento. Organizados por la Hollywood Foreign Press Association, estos premios reconocen lo mejor del cine y la televisión, tanto en producciones estadounidenses como internacionales, y suelen marcar el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood.
La edición 2026 se celebra este domingo 11 de enero en Beverly Hills, California, con la tradicional ceremonia realizada en el Beverly Hilton Hotel, un recinto que históricamente ha sido la casa de los Golden Globes. Actores, directores, productores y figuras clave del espectáculo se dan cita para celebrar los logros artísticos del último año, además de protagonizar momentos virales, discursos emotivos y sorpresas inesperadas.
A lo largo de la noche, se entregan galardones en categorías que abarcan desde drama y comedia, hasta actuación, dirección y producción, tanto para la pantalla grande como para la televisión.
A continuación, la lista de ganadores de los Golden Globes 2026 en las principales categorías.
Cine
· Mejor Dirección - Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
· Mejor Película Animada - Kpop Demon Hunters
· Mejor Película en Lengua No Inglesa - O Agente Secreto
· Mejor Actriz en Película Dramática - Jessica Buckey
· Mejor Actor en Película Dramática - Wagner Moura
· Mejor Película de Comedia o Musical - One Battle After Another
· Mejor Película Dramática - HAMNET
· Mejor Actor - Comedia o Musical: Timothée Chalamet, Marty Supreme
· Mejor Actriz - Comedia o Musical: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
· Mejor Actor de Reparto (Película): Stellan Skarsgård, Sentimental Value
· Mejor Actriz de Reparto (Película): Teyana Taylor, One Battle After Another
· Mejor Guion: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
· Mejor Banda Sonora Original: Ludwig Göransson, Sinners
· Mejor Canción Original: "Golden" - KPop Demon Hunters
Televisión
· Mejor Serie Dramática - The Pitt
· Mejor Actriz Serie Dramática - Rhea Seehorn
· Mejor Actriz de Reparto en Serie de TV - Erin Doherty por Adolescence
· Mejor Actor en Serie de TV - Drama: Noah Wyle, The Pitt
· Mejor Actriz en Serie de TV - Comedia o Musical: Jean Smart, Hacks
· Mejor Actor en Serie de TV - Comedia o Musical: Seth Rogen, The Studio
· Mejor Actor de Reparto en Serie: Owen Cooper, Adolescence
Mejor Podcast: Good Hang with Amy Poehler
Premios honoríficos
· Cecil B. DeMille Award: Helen Mirren
· Carol Burnett Award: Sarah Jessica Parker
Una noche clave rumbo al Óscar
Los Golden Globes no solo celebran el talento del último año, sino que también funcionan como un termómetro para lo que podría ocurrir en las siguientes premiaciones, como los Premios Óscar. Las producciones y actuaciones que triunfan esta noche suelen ganar impulso mediático y respaldo de la crítica en las semanas posteriores.
