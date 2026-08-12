 Jugador argentino se hace retoque estético tras el Mundial
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Jugador de la selección de Argentina se realiza un retoque estético tras el Mundial

Siguiendo los pasos de Vinícius, jugador argentino sorprende con retoque estético.

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Después de disputar la final del Mundial 2026 con la selección de Argentina, Alexis Mac Allister aprovechó sus vacaciones para realizarse un procedimiento estético que no pasó desapercibido a su regreso al futbol inglés.

El mediocampista del Liverpool se sometió a un implante capilar apenas dos semanas después de disputar la final de la Copa del Mundo, una decisión que ya había anticipado entre bromas antes del torneo.

Mac Allister volvió a los entrenamientos del conjunto inglés y mostró el resultado del procedimiento en sus redes sociales. Incluso aprovechó el momento para bromear con su compañero Dominik Szoboszlai, haciendo referencia al estilo de cabello del futbolista húngaro.

De vuelta al entrenamiento. El implante funcionó rápido, estamos iguales, Dominik Szoboszlai", escribió el argentino junto a una serie de fotografías.

Luce Szoboszlai

El futbolista también compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece con un corte similar al que luce Szoboszlai, reforzando el tono humorístico de su publicación.

El cambio, sin embargo, no era completamente inesperado. Antes del Mundial, Mac Allister ya había hablado abiertamente sobre su intención de someterse al procedimiento. En una entrevista con AFA Studio había explicado, entre risas, que quería recuperar parte del cabello y hasta bromeó con la posibilidad de conseguir un "canjecito".

Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada", comentó en aquella ocasión.

El argentino regresó a Inglaterra después de disfrutar unos días de vacaciones junto a su pareja Ailén Cova y su hija en Turcas y Caicos, en el Caribe.

Su nuevo look generó comentarios entre los aficionados, especialmente por tratarse de un cambio realizado poco después de la participación mundialista.

El caso recuerda al de Vinícius Júnior, quien también sorprendió tras el Mundial al reaparecer en redes sociales con un cambio notorio en su rostro, atribuido a un aparente retoque estético.

Vinícius Jr. reaparece con una imagen irreconocible

El futbolista brasileño se sometió a una armonización facial, un procedimiento estético con ácido hialurónico que rápidamente se volvió tema de conversación.

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