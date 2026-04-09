 Olivia Wilde y su delgadez extrema generan polémica en premios
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Olivia Wilde genera debate por su delgadez extrema en los Premios Fashion Trust

La actriz se situó en el ojo del huracán tras su aparición en el evento, donde su apariencia física generó una ola de comentarios negativos y preocupación.

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Olivia Wilde,
Olivia Wilde / FOTO:

La reciente aparición de Olivia Wilde en la gala de los Fashion Trust U.S. Awards 2026 desató un intenso debate en redes sociales y medios. 

La actriz sorprendió a la audiencia con un cambio físico evidente que intensificó la discusión sobre los estándares actuales de belleza en la industria del espectáculo.

En el evento celebrado en Ciudad de México, Olivia Wilde lució un atuendo minimalista y moderno, pero fue su notoria delgadez la que captó la atención generalizada.

La tendencia a la delgadez extrema volvió a posicionarse en el centro de la conversación, especialmente después de que diversas celebridades aparecieran en recientes alfombras rojas con transformaciones físicas llamativas. 

Muchos sectores advierten que este fenómeno revive ideales de belleza estrictos de décadas pasadas, los cuales parecían superados por el auge del movimiento por la aceptación corporal.

Impacto en redes sociales y debate público

En las plataformas digitales, Olivia Wilde fue el principal tema tras su paso por la premiación, donde cientos de usuarios señalaron su aspecto.

El cambio en la imagen de la actriz contrastó con la figura recordada por su audiencia en sus días de "Dr. House" o sus recientes proyectos cinematográficos.

La exposición de su abdomen, con costillas visibles, intensificó los comentarios y la preocupación en redes como Facebook y X.

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Olivia Wilde - Instagram

Algunos internautas describieron el look como "ghoulish chic" o estilo cadavérico, concepto que consideran perjudicial por el peso que puede ejercer en la percepción social de la belleza. Estas reacciones revelan el nivel de escrutinio público que enfrentan las figuras visibles de la industria del entretenimiento.

El aspecto de Olivia Wilde no solo originó opiniones divididas, sino que también avivó especulaciones sobre el uso de medicamentos para perder peso, en particular los de tipo GLP-1, o intervenciones como la bichectomía para resaltar las facciones. Estas hipótesis siguen sin confirmarse, pero proliferan en redes y foros especializados.

En distintas ocasiones Olivia Wilde ha rechazado la cirugía estética invasiva, aunque no ha emitido respuestas específicas sobre los comentarios más recientes. 

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