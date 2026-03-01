Demi Moore sorprende con su delgadez en los SAG Awards

La aparición de Demi Moore en los SAG Actor Awards 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. La reconocida actriz de Hollywood acaparó todas las miradas durante su paso por la alfombra roja.
Sin embargo, no llamó la atención precisamente por su vestuario, sino por su apariencia física, que generó un intenso debate en redes sociales debido a su extrema delgadez. Usuarios en plataformas como X, Instagram y TikTok reaccionaron rápidamente tras difundirse fotografías y videos del evento, señalando que la actriz lucía visiblemente más delgada que en apariciones recientes.
Mientras algunos seguidores destacaron su elegancia y porte, otros expresaron preocupación por su figura, lo que provocó una ola de comentarios divididos que posicionaron su nombre entre las principales tendencias digitales de la ceremonia. La protagonista de clásicos del cine ha mantenido una sólida presencia en la industria del entretenimiento durante décadas, por lo que cada una de sus apariciones públicas suele generar conversación.
Sin embargo, esta vez el foco estuvo centrado en su aspecto físico, abriendo nuevamente discusiones sobre los estándares de belleza en Hollywood y la presión estética dentro de la industria cinematográfica. La edición 2026 marcó además un cambio importante para la premiación, que oficialmente adoptó el nombre SAG Actor Awards, reforzando el reconocimiento al trabajo interpretativo tanto en cine como en televisión.
Más de los SAG Actor Awards
Organizados por el sindicato de actores, estos premios continúan siendo considerados uno de los termómetros más importantes rumbo a los galardones más prestigiosos del año. Durante la ceremonia se premiaron categorías clave como Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Elenco Cinematográfico y actuaciones destacadas en series dramáticas y de comedia.
Entre los nominados figuraron reconocidas estrellas del cine contemporáneo y talentos emergentes que dominaron la temporada de premios gracias a producciones aclamadas por la crítica. La gala contó también con la participación de múltiples presentadores invitados provenientes del cine y la televisión.