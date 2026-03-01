 Irina Shayk Deslumbra en SAG Awards con Escote Impactante
Farándula

Con un escote de infarto y un rostro irreconocible, Irina Shayk deja en shock en los SAG Actor Awards

Irina Shayk volvió a robarse todas las miradas durante los SAG Actor Awards 2026 tras aparecer con un atrevido vestido negro.

Irina Shayk
Irina Shayk / FOTO: Irina Shayk

La supermodelo internacional Irina Shayk volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más impactantes de la moda global tras su aparición en SAG Actor Awards. La modelo rusa acaparó todas las miradas desde su llegada a la alfombra roja gracias a un atrevido atuendo negro que combinaba elegancia, minimalismo y sensualidad extrema.

Aunque el diseño destacaba por su silueta ajustada y sofisticada caída, el verdadero protagonista fue un escote pronunciado y arriesgado, considerado por expertos en moda como uno de los más impactantes de toda la noche. El look, de líneas limpias y estética oscura, contrastó con la iluminación del evento y convirtió a Shayk en una de las celebridades más fotografiadas de la ceremonia.

Redes sociales y portales especializados coincidieron en que su elección fue una de las apuestas más audaces vistas en esta edición. Sin embargo, no solo el vestido generó conversación. El rostro de la modelo también llamó poderosamente la atención, ya que lucía notablemente diferente a sus apariciones anteriores.

Un maquillaje más marcado, combinado con un estilismo pulido y una expresión más dramática, provocó que muchos usuarios en redes comentaran sobre su transformación estética, asegurando que parecía "irreconocible".

Como suele ocurrir con cada aparición de Shayk, las opiniones se dividieron entre quienes celebraron su capacidad de reinventarse y quienes señalaron el cambio como inesperado. La edición 2026 marcó un momento especial para los premios del Sindicato de Actores, que este año reforzaron su identidad bajo el nombre SAG Actor Awards, manteniendo su prestigio como uno de los termómetros más importantes rumbo a los premios Óscar.

La ceremonia, celebrada en Los Ángeles y transmitida globalmente vía streaming, reunió a las principales figuras del cine y la televisión para reconocer las mejores interpretaciones del último año.

Teyana Taylor impacta en los SAG Awards 2026 con vestido que hacía parecer sus senos pintados

La actriz y cantante Teyana Taylor se convirtió en una de las grandes protagonistas de los SAG Awards 2026.

Actores, elencos completos y producciones destacadas desfilaron por una alfombra roja dominada por tendencias elegantes, transparencias y diseños estructurados. Aun así, entre tantas estrellas de Hollywood, fue Irina Shayk quien logró convertirse en tendencia mundial.

