Abarrotan la Anime-Con 2026 en el Parque de la Industria

Jóvenes entusiastas del anime llenaron el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, durante este domingo, 1 de marzo de 2026, donde se celebra la Anime-Con 2026. La convención reúne a los amantes de la cultura japonesa y el entretenimiento "geek", así como a varios actores de doblaje del mundo de las series animadas y entretenimiento.
Largas filas se formaron en el ingreso al Anime-Con desde muy temprano, porque las puertas del evento se abrieron a las 9:00 horas. En las colas se puede apreciar el entusiasmo de los asistentes, porque la mayoría llegó disfrazada para interpretar a sus personajes favoritos. Esta costumbre es conocida como "cosplay" en la cultura del anime y se deriva del vocablo inglés "costume play", que significa "interpretar usando un disfraz".
Dentro del evento, los asistentes disfrutaron de kioscos con distintas exhibiciones. Además, destacó la presencia de varios actores de doblaje, quienes saludaron a sus fans y les ofrecieron autógrafos, fotografías y saludos a diferentes precios.
Dentro de los actores más buscados estuvo Cristina Hernández, quien interpreta las voces en español de personajes como Alegría, de la saga Intensamente; Bombón, de las Chicas Superpoderosas y Timmy Turner, de los Padrinos Mágicos, entre otros varios.
Los funkos se roban el show en la Anime-Con 2026
En los kioscos también hubo mercadería de distintos tipos, aunque los productos que más llamaron la atención fueron los funkos, que son figuras coleccionables de personajes de caricaturas con un estilo común, que es cabeza grande, cuerpo redondo pequeño y ojos sobresalientes en el rostro.
Los asistentes también abarrotaron los puestos de souvenirs, donde se destacaron playeras, gorras y otras prendas originales, que destacan a las figuras de los animes, caricaturas, películas y series animadas, entre otros.
Durante el recorrido por los salones dedicados a esta actividad también se observó la presencia de la Paty Acevedo, una de las voces más reconocidas en el doblaje latino, especialmente en el mundo de los dibujos animados.
La mexicana es ampliamente reconocida por personificar a Lisa Simpson, de la famosa serie de Los Simpson; Angélica Pickles, de los Rugrats; Milk, en algunas sagas de Dragon Ball; Serena Tsukino, del anime Sailor Moon y Kagome Higurashi, del anime Inuyasha.
Con imágenes del fotoperiodista Alex Meoño de Emisoras Unidas Digital.