 Abarrotan la Anime-Con 2026 en el Parque de la Industria
Nacionales

Abarrotan la Anime-Con 2026 en el Parque de la Industria

La convención de dibujos animados atrajo a una gran cantidad de personas, quienes demostraron su creatividad con sus conceptos de cosplay.

La actora de doblaje, Paty Acevedo, estuvo presente en la Anime-Con 2026; ella se destaca por interpretar la voz en español de Lisa Simpson, entre otros personajes. / FOTO: Alex Meoño

Jóvenes entusiastas del anime llenaron el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, durante este domingo, 1 de marzo de 2026, donde se celebra la Anime-Con 2026. La convención reúne a los amantes de la cultura japonesa y el entretenimiento "geek", así como a varios actores de doblaje del mundo de las series animadas y entretenimiento.

Largas filas se formaron en el ingreso al Anime-Con desde muy temprano, porque las puertas del evento se abrieron a las 9:00 horas. En las colas se puede apreciar el entusiasmo de los asistentes, porque la mayoría llegó disfrazada para interpretar a sus personajes favoritos. Esta costumbre es conocida como "cosplay" en la cultura del anime y se deriva del vocablo inglés "costume play", que significa "interpretar usando un disfraz".

Dentro del evento, los asistentes disfrutaron de kioscos con distintas exhibiciones. Además, destacó la presencia de varios actores de doblaje, quienes saludaron a sus fans y les ofrecieron autógrafos, fotografías y saludos a diferentes precios.

Dentro de los actores más buscados estuvo Cristina Hernández, quien interpreta las voces en español de personajes como Alegría, de la saga Intensamente; Bombón, de las Chicas Superpoderosas y Timmy Turner, de los Padrinos Mágicos, entre otros varios.

También consulta: De Sailor Moon a One Piece: así será la Anime-Con 2026 en Guatemala

De Sailor Moon a One Piece: así será la Animecon 2026 en Guatemala

¿Creciste escuchando a Sakura, Sailor Moon, Lisa Simpson o Luffy? Las voces que marcaron generaciones llegan a Guatemala. La Animecon 2026 reunirá a reconocidos actores de doblaje.

Los funkos se roban el show en la Anime-Con 2026

En los kioscos también hubo mercadería de distintos tipos, aunque los productos que más llamaron la atención fueron los funkos, que son figuras coleccionables de personajes de caricaturas con un estilo común, que es cabeza grande, cuerpo redondo pequeño y ojos sobresalientes en el rostro.

Los asistentes también abarrotaron los puestos de souvenirs, donde se destacaron playeras, gorras y otras prendas originales, que destacan a las figuras de los animes, caricaturas, películas y series animadas, entre otros.

Foto embed
Los jóvenes enriquecieron su coleccion de funkos. - Alex Meoño

Durante el recorrido por los salones dedicados a esta actividad también se observó la presencia de la Paty Acevedo, una de las voces más reconocidas en el doblaje latino, especialmente en el mundo de los dibujos animados.

La mexicana es ampliamente reconocida por personificar a Lisa Simpson, de la famosa serie de Los Simpson; Angélica Pickles, de los Rugrats; Milk, en algunas sagas de Dragon Ball; Serena Tsukino, del anime Sailor Moon y Kagome Higurashi, del anime Inuyasha.

Con imágenes del fotoperiodista Alex Meoño de Emisoras Unidas Digital.

