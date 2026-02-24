Animecon 2026 en Guatemala: De Sailor Moon a One Piece

La tercera edición de la Animecon Guatemala promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos del anime, el doblaje y la cultura geek.
Este 1 de marzo, el Parque de la Industria será el epicentro de un encuentro que reunirá a reconocidas voces internacionales del doblaje, experiencias temáticas y actividades especiales para toda la familia.
Invitados internacionales
Entre los grandes atractivos del evento destaca la participación de cuatro invitados internacionales cuyas voces forman parte de la infancia y juventud de millones de personas en América Latina.
Cristina Hernández, actriz mexicana de doblaje, es una de las figuras principales. Ha dado voz a personajes emblemáticos como Sakura Kinomoto en Sakura Card Captors, Bombón en Las Chicas Superpoderosas, Chibiusa Tsukino y Sailor Chibi Moon en Sailor Moon, Alegría en Intensamente y Shinobu, además de interpretar a grandes estrellas del cine internacional. Su trabajo la ha convertido en una referencia indiscutible del doblaje latino.
También estará presente Paty Acevedo, reconocida por ser la voz de Sailor Moon, Lisa Simpson, Angélica Pickles en Rugrats, Milk en Dragon Ball y Patti Mayonnaise, entre otros personajes icónicos.
El listado de invitados lo completan Alan Velázquez, voz de Billy, Gowther, Luka, Douma, Jim Lake Jr. y Moxxie; y Georgina Sánchez, quien ha interpretado a Kikyo, Asuka, Nami (tanto en anime como en la versión live action de Netflix), consolidándose como otra de las voces destacadas del doblaje contemporáneo.
Experiencia Luffy y amenidades
La Animecon 2026 no solo ofrecerá paneles y presentaciones con actores de doblaje. Los organizadores han anunciado la "Experiencia Luffy", donde los asistentes podrán tomarse fotografías junto a una figura en tamaño real del popular personaje de One Piece.
En sus redes sociales, la organización adelantó: "Prepárate para zarpar hacia la aventura" y destacó que será una experiencia completamente gratuita para quienes asistan al evento.
Además, el encuentro promete un escenario con presentaciones en vivo, dinámicas, interacción directa con los invitados, espacios para fotografías, convivencia, gritos, risas y momentos especiales que los fans podrán vivir de cerca.
Fecha, lugar y horarios
La Animecon Guatemala 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de marzo en el Parque de la Industria, específicamente en el Salón 9 y Área 8/9.
El horario será de 9:00 a 20 horas, ofreciendo una jornada completa dedicada al anime, el doblaje y la cultura pop.
Según la información oficial, las entradas estarán disponibles el mismo día del evento en taquilla. Los precios son:
· General Q60
· Cosplay Q40
· Niños gratis hasta 1.40 metros
· Adulto mayor gratis (60 años en adelante con DPI)