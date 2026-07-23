Belinda Denuncia Amenazas de Muerte por Kenia Os

La cantante y actriz Belinda denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte y miles de mensajes de odio en redes sociales. Lo anterior, tras la polémica generada por un supuesto desaire hacia Kenia Os, situación que surgió después de unas declaraciones relacionadas con su próxima colaboración musical junto a Danna.
La intérprete explicó que decidió eliminar un comentario publicado en sus redes sociales debido al impacto emocional que le provocó la ola de ataques. A través de un audio compartido en su canal de difusión de Instagram, confesó que nunca había enfrentado una situación de esta magnitud y que las amenazas la llevaron a priorizar su salud mental.
La controversia comenzó luego de una entrevista en la que Belinda habló sobre el próximo dueto que lanzará con Danna. Durante la conversación destacó la importancia de esta colaboración y comentó que en México pocas veces se reúnen dos grandes figuras del pop para un proyecto musical, declaraciones que algunos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Kenia Os.
Ante la creciente ola de críticas, Belinda aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que en ningún momento buscó minimizar el trabajo de otras artistas. Explicó que su comentario hacía referencia únicamente a la historia que comparte con Danna, ya que ambas iniciaron sus carreras desde niñas en la televisión y ahora finalmente concretarán una colaboración musical.
Más de la polémica de Belinda
La cantante también hizo un llamado a sus seguidores para detener el odio en redes sociales y pidió que los distintos fandoms actúen con respeto. Aseguró que jamás ha promovido enfrentamientos entre artistas y reiteró que mantiene una buena relación con todas sus colegas, incluida Kenia Os.
Además, enfatizó que las mujeres dentro de la industria musical merecen apoyarse mutuamente en lugar de alimentar rivalidades inexistentes.
Por su parte, Danna también intervino en la conversación y exhortó a sus seguidores a no participar en campañas de odio ni difundir narrativas que enfrenten a las artistas. La cantante pidió privilegiar el respeto y recordó que existe espacio para todas dentro de la música mexicana.