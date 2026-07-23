 “Oasis: Don't Look Back in Anger” llega a cines en Guatemala
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Llega a los cines de Guatemala “Oasis: Don't Look Back in Anger”

Los fanáticos de Oasis podrán revivir el esperado reencuentro de Liam y Noel Gallagher con Oasis: Don't Look Back in Anger.

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Oasis / FOTO: Oasis
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La esperada película Oasis: Don't Look Back in Anger llegará a los cines de Guatemala el próximo 10 de septiembre. La cinta ofrecerá a los fanáticos un acceso inédito al histórico reencuentro de Liam y Noel Gallagher tras más de dos décadas.

La producción, presentada por Sony Music Vision y realizada por Magna Studios, tendrá además un estreno de gran prestigio al ser exhibida por primera vez en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia. Cabe destacar que el film fue creado por el reconocido guionista y productor Steven Knight, responsable de exitosas producciones como Peaky Blinders.

Además, la cinta está dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, cineastas con amplia experiencia en documentales musicales que han retratado a importantes figuras de la industria. La película sigue de cerca la gira Oasis Live '25, considerada uno de los regresos al rock más esperados de las últimas décadas.

A través de imágenes exclusivas, el documental muestra cómo Liam y Noel Gallagher volvieron a compartir escenario después de años de diferencias que parecían irreconciliables. Uno de los grandes atractivos de Oasis: Don't Look Back in Anger es el acceso sin precedentes que ofrece al público.

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La producción incluye escenas de los ensayos, momentos detrás del escenario y material captado durante los conciertos. Además de las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel en más de 25 años, un hecho que ha despertado enorme expectativa entre los seguidores de la agrupación británica.

Más allá de documentar una gira con entradas agotadas alrededor del mundo, la película explora el impacto emocional que Oasis ha tenido sobre varias generaciones y cómo sus canciones continúan formando parte de la historia del rock.

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El largometraje busca reflejar la conexión entre la banda y millones de fanáticos que esperaron durante años este esperado reencuentro. Con un equipo técnico integrado por reconocidos profesionales del cine y el sonido, Oasis: Don't Look Back in Anger promete convertirse en una experiencia imperdible para los amantes de la música.

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