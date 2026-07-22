Ludwika Paleta: Con quien no haría escenas íntimas

Ludwika Paleta volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de recordar una de las experiencias más incómodas que ha vivido frente a las cámaras. La actriz polaco-mexicana confesó que existe un actor con el que no volvería a grabar escenas íntimas, no por diferencias personales, sino por el estrecho vínculo que los une fuera de la ficción.
Durante una reciente entrevista, la protagonista de exitosas producciones de televisión y cine explicó que el actor en cuestión es Osvaldo Benavides, con quien mantiene una amistad de muchos años. Esa cercanía, lejos de facilitar el trabajo, hizo que las escenas románticas fueran especialmente difíciles de interpretar.
Paleta comentó que la confianza que existe entre ambos terminó jugando en contra cuando tuvieron que interpretar momentos de pasión, pues constantemente aparecían las risas y la incomodidad durante las grabaciones. Según explicó, resultó complicado separar la amistad de las exigencias del personaje, por lo que considera que preferiría evitar repetir una experiencia similar en el futuro.
Lejos de tratarse de un conflicto o una mala relación laboral, la actriz dejó claro que siente un enorme cariño y respeto por Osvaldo Benavides. Incluso destacó que trabajar con él siempre ha sido una experiencia positiva, aunque reconoció que las escenas de intimidad representaron un verdadero reto para ambos debido a la complicidad que comparten desde hace años.
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Las declaraciones de Ludwika rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes aplaudieron la sinceridad con la que habló sobre un aspecto poco conocido de la actuación. Muchos usuarios señalaron que este tipo de confesiones permiten comprender que las escenas románticas requieren un alto nivel de profesionalismo y preparación emocional por parte de los intérpretes.
Con más de tres décadas de trayectoria, Ludwika Paleta continúa consolidándose como una de las actrices más reconocidas del entretenimiento mexicano.
Desde su debut en "Carrusel", pasando por producciones como "María la del Barrio", "Amigas y Rivales", "Madre solo hay dos" y diversos proyectos cinematográficos, ha demostrado su versatilidad y permanencia en la industria.