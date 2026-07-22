 Fallece Mike Preston, actor de Mad Max 2: detalles
Farándula

Muere Mike Preston, querido actor de Mad Max 2; esto sabemos sobre su deceso

El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte de Mike Preston, recordado por su inolvidable papel en Mad Max 2: The Road Warrior.

Compartir:
Mad Max, Mad Max
Mad Max / FOTO: Mad Max
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El actor y cantante británico-australiano Mike Preston, famoso por interpretar a Pappagallo en Mad Max 2: The Road Warrior, falleció a los 93 años, según confirmó su esposa, Josie Preston. La noticia fue dada a conocer por Variety, aunque trascendió varias semanas después de que ocurriera el deceso.

De acuerdo con la información disponible, Mike Preston murió el 8 de junio en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su muerte, por lo que continúan las especulaciones entre sus seguidores.

Ni la familia ni sus representantes han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento. Asimismo, no existen reportes públicos que indiquen que el actor padeciera alguna enfermedad grave o que hubiera enfrentado problemas de salud en los últimos años de su vida.

En caso de que la familia decida compartir nueva información, se espera que sea dada a conocer en los próximos días. Nacido como Jack Davies el 14 de mayo de 1934 en Hackney, Londres, Mike Preston comenzó su carrera lejos de las cámaras, desempeñándose como boxeador profesional.

Más del fallecimiento del actor de Mad Max

Posteriormente incursionó en la música y logró colocarse en las listas de popularidad del Reino Unido a finales de la década de 1950 gracias a varios sencillos exitosos. Años más tarde emigró a Australia, país donde consolidó una destacada trayectoria como actor.

Participó en exitosas producciones televisivas como Homicide, donde dio vida al detective Bob Delaney, además de aparecer en series como Bellbird, Cop Shop y Ellen, convirtiéndose en un rostro muy conocido de la televisión australiana.

¡Para la página azul! Yanet García vuelve a “las andadas” y sorprende con este anuncio

La mexicana Yanet García volvió a convertirse en tendencia tras confirmarse una inesperada noticia.

Su reconocimiento internacional llegó en 1981, cuando interpretó a Pappagallo, el líder de una comunidad de sobrevivientes en Mad Max 2: The Road Warrior, cinta protagonizada por Mel Gibson y considerada una de las películas más influyentes del cine de acción.

Además de este icónico papel, Mike Preston participó en producciones como Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn y continuó trabajando tanto en cine como en televisión durante varias décadas, dejando una huella importante en la industria del entretenimiento.

En Portada

Guatemala rechaza el anuncio de Ortega de suprimir las elecciones en Nicaraguat
Nacionales

Guatemala rechaza el anuncio de Ortega de suprimir las elecciones en Nicaragua

02:04 PM, Jul 22
Denuncian a autoridades del MEM por presuntas anomalías en subsidio a combustiblest
Nacionales

Denuncian a autoridades del MEM por presuntas anomalías en subsidio a combustibles

01:15 PM, Jul 22
Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministrost
Nacionales

Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministros

10:06 AM, Jul 22
Quiché: Trabajador fallece tras colapso de paredónt
Nacionales

Quiché: Trabajador fallece tras colapso de paredón

12:09 PM, Jul 22
Rosalía se disculpa por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial 2026t
Universo Futbol

Rosalía se disculpa por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial 2026

01:52 PM, Jul 22

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar