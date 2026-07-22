Fallece Mike Preston, actor de Mad Max 2: detalles

El actor y cantante británico-australiano Mike Preston, famoso por interpretar a Pappagallo en Mad Max 2: The Road Warrior, falleció a los 93 años, según confirmó su esposa, Josie Preston. La noticia fue dada a conocer por Variety, aunque trascendió varias semanas después de que ocurriera el deceso.
De acuerdo con la información disponible, Mike Preston murió el 8 de junio en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su muerte, por lo que continúan las especulaciones entre sus seguidores.
Ni la familia ni sus representantes han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento. Asimismo, no existen reportes públicos que indiquen que el actor padeciera alguna enfermedad grave o que hubiera enfrentado problemas de salud en los últimos años de su vida.
En caso de que la familia decida compartir nueva información, se espera que sea dada a conocer en los próximos días. Nacido como Jack Davies el 14 de mayo de 1934 en Hackney, Londres, Mike Preston comenzó su carrera lejos de las cámaras, desempeñándose como boxeador profesional.
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Posteriormente incursionó en la música y logró colocarse en las listas de popularidad del Reino Unido a finales de la década de 1950 gracias a varios sencillos exitosos. Años más tarde emigró a Australia, país donde consolidó una destacada trayectoria como actor.
Participó en exitosas producciones televisivas como Homicide, donde dio vida al detective Bob Delaney, además de aparecer en series como Bellbird, Cop Shop y Ellen, convirtiéndose en un rostro muy conocido de la televisión australiana.
Su reconocimiento internacional llegó en 1981, cuando interpretó a Pappagallo, el líder de una comunidad de sobrevivientes en Mad Max 2: The Road Warrior, cinta protagonizada por Mel Gibson y considerada una de las películas más influyentes del cine de acción.
Además de este icónico papel, Mike Preston participó en producciones como Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn y continuó trabajando tanto en cine como en televisión durante varias décadas, dejando una huella importante en la industria del entretenimiento.