 Guatemala: Noche de Humor con Lux de Risa y 10 Comediantes
Farándula

Guatemala se prepara para una noche de humor con LUX DE RISA y más de 10 comediantes nacionales

El humor guatemalteco volverá a apoderarse del emblemático Teatro Lux con la segunda edición de LUX DE RISA, un festival que reunirá a reconocidos talentos nacionales del stand-up comedy.

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LUX DE RISA stand-up comedy, Redes sociales
LUX DE RISA stand-up comedy / FOTO: Redes sociales

La escena de la comedia guatemalteca continúa creciendo y ganando espacios importantes dentro del entretenimiento nacional. Ahora, el festival LUX DE RISA prepara su segunda edición con una propuesta que promete reunir a algunos de los mejores exponentes del humor en Guatemala en una noche cargada de stand-up comedy, improvisación y talento local.

El evento, organizado por La Resortera, se realizará el próximo jueves 28 de mayo de 2026 en el histórico Teatro Lux, ubicado en la zona 1 capitalina.

La presentación iniciará a las 20:00 horas y contará con la participación de más de diez artistas nacionales.

¿Qué es el stand-up comedy?

El stand-up comedy, también conocido como comedia en vivo o monólogo humorístico, es un formato en el que un comediante se presenta frente al público utilizando historias, observaciones cotidianas y experiencias personales para generar risas.

A diferencia de las obras teatrales tradicionales, el stand-up suele tener un estilo más directo, espontáneo y cercano con la audiencia.

En muchos casos, los comediantes hablan sobre situaciones de la vida diaria, relaciones, cultura popular, redes sociales o temas sociales desde una perspectiva humorística.

Este tipo de entretenimiento ha crecido enormemente en Latinoamérica durante los últimos años gracias a plataformas digitales, redes sociales y espacios dedicados exclusivamente a la comedia.

Una mezcla de stand-up e improvisación

Uno de los elementos más atractivos de LUX DE RISA será precisamente la combinación entre rutinas de stand-up comedy y segmentos de improv comedy o improvisación teatral.

La improvisación consiste en crear escenas, diálogos y situaciones humorísticas en tiempo real, muchas veces utilizando sugerencias del público.

Esto convierte cada presentación en una experiencia única e irrepetible.

Los organizadores explicaron que el objetivo del festival es ofrecer un espectáculo dinámico donde diferentes estilos de humor puedan convivir en un mismo escenario.

Los comediantes confirmados

La segunda edición del festival contará con reconocidos talentos nacionales dentro de la escena de la comedia guatemalteca.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

·         Darwin Oajaca

·         Oliver España

·         Paul Rodríguez

·         Erick Navarro

·         Ely Barrera

·         Esa Deby

·         Spanfles

·         Geovanni Díaz

Mientras tanto, la sección de improvisación estará integrada por:

·         Selvyn Mejicanos

·         Vero Solís

·         Dayrin Herrera

·         Diego Argueta

El crecimiento de la comedia en Guatemala

Durante los últimos años, la escena del stand-up guatemalteco ha tenido un crecimiento importante gracias al surgimiento de nuevos espacios culturales y plataformas digitales.

Muchos artistas nacionales comenzaron compartiendo videos humorísticos en redes sociales y posteriormente lograron llevar sus rutinas a escenarios en vivo.

La comedia también se ha convertido en una herramienta para abordar temas sociales, culturales y cotidianos desde una perspectiva más cercana al público joven.

Eventos como LUX DE RISA buscan precisamente fortalecer ese crecimiento y abrir más oportunidades para artistas locales.

La Resortera y el impulso al humor nacional

El festival es organizado por La Resortera, proyecto que inició promoviendo espectáculos y talleres de stand-up comedy en Guatemala.

Con el paso del tiempo, la productora logró consolidarse como uno de los espacios más importantes para el desarrollo de la comedia nacional.

Actualmente realizan funciones semanales y actividades enfocadas en impulsar nuevos talentos del humor.

Su trabajo ha contribuido a que cada vez más personas consuman contenido de comedia hecho en Guatemala.

Detalles del evento y entradas

LUX DE RISA se realizará el jueves 28 de mayo en el Teatro Lux, uno de los espacios culturales más emblemáticos del Centro Histórico capitalino. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Fanaticks.live.

La expectativa alrededor del festival continúa creciendo en redes sociales, donde muchos usuarios ya comenzaron a compartir a sus comediantes favoritos y a anticipar una noche llena de risas y entretenimiento nacional.

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