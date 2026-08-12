Hija de Christa Mertins pide ayuda para Dama de la Danza

Christa Mertins, una de las figuras más importantes en la historia de la danza de Guatemala, atraviesa una difícil situación personal que llevó a su familia a solicitar públicamente ayuda para trasladarla del lugar donde actualmente reside.
Vanessa Spatz, hija de la reconocida bailarina y maestra, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que aseguró que su madre, de 90 años, debe salir de la vivienda en los próximos días.
"Hoy escribo como hija", comienza la publicación, en la que explica que existen abogados interviniendo en el caso y que serán ellos quienes determinen posteriormente lo que corresponda desde el punto de vista legal.
Por el momento, la familia señala que su principal preocupación es garantizar el bienestar de Mertins.
"Nuestra prioridad es sacar a mi mamá de allí, ponerla a salvo con familiares cercanos y rescatar sus pertenencias", expresó Spatz.
La hija de la artista indicó además que su madre ha atravesado semanas difíciles y que la situación le ha generado preocupación y problemas para descansar.
Solicitan apoyo para realizar la mudanza
Ante la proximidad de la fecha en la que Mertins deberá abandonar el inmueble, la familia está solicitando diferentes tipos de colaboración.
Entre las necesidades mencionadas se encuentran una empresa de mudanzas, personas que puedan ayudar físicamente a empacar, cajas, cinta adhesiva, marcadores y un espacio de almacenamiento temporal donde puedan permanecer las pertenencias de la maestra.
También buscan apoyo para trasladar sus artículos personales y reunir los recursos económicos necesarios para completar el proceso.
La publicación enfatiza que la ayuda no tiene que ser únicamente monetaria. Quienes puedan donar materiales de empaque, brindar algunas horas para colaborar con la mudanza, proporcionar transporte o compartir el llamado también pueden contribuir.
"Todo ayuda. Y ahora mismo, cada hora cuenta", manifestó su hija.
Spatz explicó que se encuentra fuera de Guatemala por motivos laborales y recuperándose de una hospitalización reciente, circunstancia que le impide acompañar físicamente a su madre en estos momentos.
Según el mensaje, familiares cercanos están preparados para recibir a Mertins una vez se concrete su traslado.
Habilitarán una campaña para recibir donaciones
La familia también anunció la apertura de una campaña de GoFundMe con el objetivo de recibir aportes económicos para cubrir los gastos relacionados con la mudanza, almacenamiento y traslado.
En su mensaje, Spatz hizo un llamado a la comunidad artística, bailarines, maestros, alumnos, exalumnos y personas que a lo largo de los años han conocido o trabajado con Christa Mertins.
También mencionó al Ministerio de Cultura y Deportes y al Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins", institución que desde 2021 lleva oficialmente el nombre de la artista como reconocimiento a su trayectoria.
La familia sostiene que las cuestiones legales relacionadas con la situación podrán abordarse posteriormente y que en estos momentos el objetivo inmediato es proteger a la maestra y conseguir un espacio seguro para ella.
¿Quién es Christa Mertins?
Christa María Elena Mertins Hammer nació en Guatemala el 17 de marzo de 1936 y en marzo de 2026 cumplió 90 años. Su vida ha estado estrechamente ligada al desarrollo de la danza clásica guatemalteca.
Realizó estudios de danza fuera del país y desarrolló parte de su formación en Ecuador, Chile, Nueva York y Cuba. En 1956 regresó a Guatemala y se incorporó al Ballet Guatemala, donde llegó a convertirse en primera bailarina. Entre las obras que interpretó figuran "Giselle", "El lago de los cisnes" y "El Pájaro Blanco".
Su trayectoria no se limitó a los escenarios. También dedicó buena parte de su vida a la enseñanza y formación de nuevas generaciones de bailarines, fundó su propia academia y dirigió el Instituto Terpsícore. Además, estuvo al frente de la Escuela Nacional de Danza y posteriormente asumió la dirección del entonces Ballet Guatemala.
El legado de Mertins recibió uno de sus mayores reconocimientos en diciembre de 2021, cuando el Ministerio de Cultura y Deportes estableció mediante el Acuerdo Ministerial 1284-2021 que el Ballet Nacional de Guatemala pasara a denominarse Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins", como reconocimiento a su destacada trayectoria y aportes al arte nacional.
La institución celebró recientemente 78 años desde su primera presentación, realizada el 16 de julio de 1948 en el Teatro Capitol. El Ballet Nacional es además Patrimonio Cultural de la Nación desde 1992.
En marzo pasado, con motivo de los 90 años de Mertins, el Ballet Nacional realizó un homenaje en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Personal artístico de la institución le entregó un reconocimiento por su trayectoria y el público celebró junto a ella.
Durante aquella actividad, la maestra dejó un mensaje especialmente dirigido a las nuevas generaciones y a sus familias, alentándolas a respaldar a los jóvenes que desean dedicarse al arte o al deporte.
"Hoy Christa los necesita"
Meses después de aquella celebración, su familia recurre ahora a la solidaridad de la comunidad guatemalteca.
"Hoy Christa los necesita", escribió su hija al solicitar que quienes puedan hacerlo colaboren con recursos, materiales, transporte o trabajo físico para completar el traslado.
La publicación también hace énfasis en la dimensión humana detrás de la reconocida figura de la danza: una mujer de 90 años cuya familia busca garantizar que pueda permanecer acompañada y en un lugar seguro mientras las instancias correspondientes resuelven cualquier asunto legal pendiente.