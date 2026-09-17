 Trump autoriza al presidente de Irán viajar a Nueva York para Asamblea de la ONU
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Trump autoriza al presidente de Irán viajar a Nueva York para Asamblea de la ONU

Está previsto que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pronuncie su discurso ante la Asamblea General de la ONU el próximo miércoles.

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Donald Trump en discurso en la Asamblea General de la ONU, EFE
Donald Trump en discurso en la Asamblea General de la ONU / FOTO: EFE
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La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, informó este jueves que autorizó a la delegación de Irán, liderada por el presidente Masud Pezeshkian, a viajar a Nueva York para participar la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, una visita que tendrá lugar en plena guerra entre Washington y Teherán.

"En cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación principal del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU", declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado.

La fuente precisó que la delegación iraní será más reducida que la del año pasado, cuando EE. UU. ya denegó visados a varios miembros del equipo de prensa que pretendían acompañar a Pezeshkian a Nueva York.

Al igual que en 2025, los representantes iraníes estarán sujetos a restricciones durante su estancia en Nueva York, entre ellas la prohibición de adquirir productos de lujo.

Está previsto que Pezeshkian pronuncie su discurso ante la Asamblea General el próximo miércoles, aunque el viaje había estado rodeado de incertidumbre, ya que Teherán afirmó el lunes que el mandatario aún no había recibido su visado.

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Masud Pezeshkian, presidente de Irán - EFE

La visita se produce más de seis meses después del inicio de la guerra lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán, una ofensiva que no ha logrado su objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás, y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo de paz.

Aunque EE. UU. e Irán no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, la República Islámica cuenta con diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas, lo que obliga a Washington, en virtud del Acuerdo de Sede de la ONU, a facilitar su entrada y permanencia en el país.

Durante el Mundial de fútbol de este verano, la selección iraní afrontó restricciones que la obligaron a concentrarse en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con EE. UU., y a entrar en territorio estadounidense únicamente para disputar sus partidos.

*Con información de EFE

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