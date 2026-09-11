 Biden y Obama recuerdan el 11S en Nueva York sin Trump
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Biden, Obama y Mamdani recuerdan el 11S en Nueva York en una ceremonia sin Trump

En la ceremonia en Nueva York los políticos no hablan y son las familias quienes ocupan el lugar central.

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Homenaje a víctimas del atentado 11-S, EFE
Homenaje a víctimas del atentado 11-S / FOTO: EFE
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Nueva York recordó este viernes a las cerca de 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con su tradicional ceremonia en la Zona Cero, centrada en la lectura de los nombres de los fallecidos y con solemnes momentos de silencio, dedicados también a quienes murieron en los 25 años posteriores por enfermedades relacionadas con los ataques terroristas.

A primera hora de la mañana, familiares de las víctimas se reunieron alrededor de las dos fuentes que ocupan el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas para leer los nombres de las 2.983 personas fallecidas en los atentados de 2001 y también las 6 que murieron en los de 1993.

El acto contó con la presencia de los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como del vicepresidente JD Vance. Faltó el presidente, Donald Trump, que optó por acudir a otro acto en el Pentágono para pronunciar un discurso. En la ceremonia en Nueva York, los políticos no hablan y son las familias quienes ocupan el lugar central.

Pero mientras se leían los nombres, familiares como Terry Strada, viuda de un hombre que falleció en los ataques, se salieron del guion para reclamar responsabilidades a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados y cuestionar a los sucesivos Gobiernos estadounidenses por sus acuerdos con el país, recibiendo los aplausos de muchos presentes.

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Fue a las 8:46 de la mañana, de ese 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrió el primer ataque en Nueva York, seguido por tres más.

Mientras, el alcalde de la Gran Manzana, el progresista Zohran Mamdani, asistió pese a las críticas de voces como la del exedil republicano Rudy Giuliani, quien tildó su presencia de "ofensiva" al alegar que el joven demócrata "no está de acuerdo en que el 11S fuera un ataque terrorista islámico contra EE. UU.".

Mamdani, que es musulmán, ha defendido su asistencia como todos los alcaldes anteriores para honrar a las víctimas, y esta misma semana anunció la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la Zona Cero era "tóxico".

La jornada incluyó momentos de silencio por los impactos de los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el derrumbe de las dos torres, la caída del vuelo 93 en Pensilvania y otro dedicado a las personas fallecidas por enfermedades relacionadas con el 11S.

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Un cuarto avión tenía un objetivo fijo en el ataque contra EE. UU.; sin embargo, los pasajeros y tripulantes del vuelo 93 de United Airlines se enfrentaron con los secuestradores y el avión se estrelló 18 minutos antes de llegar a Washington. Las llamadas y grabaciones en la caja negra confirman la valentía de los pasajeros.

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