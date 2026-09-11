 Minuto a Minuto de los Atentados del 11S: Cronología Completa
Internacionales

Cronología: Así fue el minuto a minuto de los atentados del 11S

Fue a las 8:46 de la mañana, de ese 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrió el primer ataque en Nueva York, seguido por tres más.

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Atentados 11S, EFE
Atentados 11S / FOTO: EFE
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El próximo 11 de septiembre se cumplen 25 años del 11S, el atentado terrorista más grave registrado en Estados Unidos, en el que murieron casi 3.000 personas.

Ésta es la cronología, minuto a minuto, de aquel día, en horario local, según la información que ofrece la web del Museo y Monumento conmemorativo de los ataques:

  • 8:46 horas: Cinco secuestradores estrellan un Boeing 767 de American Airlines contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, sede del emblemático centro financiero World Trade Center, donde trabajaban alrededor de 50.000 personas. El avión llevaba 76 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. El impacto provocó un espectacular agujero en los últimos pisos del edificio, de 110 plantas, y un enorme incendio.
  • 9:03 horas: Cinco secuestradores estrellan un segundo avión, un boeing 757 de United Airlines que partió de Boston con destino a Los Angeles con 51 pasajeros y 9 tripulantes a bordo, contra la torre sur, la segunda de las Torres Gemelas.
  • 9:05 horas: El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, es informado de los últimos acontecimientos durante su visita a una escuela de Sarasota (Florida), donde 25 minutos después hace su primera declaración pública. Habla de una tragedia nacional y advierte de que lo sucedido parece "un ataque terrorista".
  • 9:37 horas: Cinco secuestradores estrellan un avión de American Airlines contra el Pentágono. Cubría la ruta Washington-Los Ángeles con 53 pasajeros y 6 tripulantes a bordo.
  • 09:42 horas: La Aviación Civil estadounidense ordena aterrizar a todos los vuelos comerciales y prohíbe todas las operaciones aéreas en los aeropuertos.
  • 9:45 horas: La Casa Blanca es evacuada y se decide el cierre de las bolsas estadounidenses.
  • 09:59 horas: La torre sur del complejo World Trade Center se derrumba.
  • 10:03 horas: Un vuelo de United Airlines de Newark a San Francisco se estrella en Somerset (Pennsilvania), con 33 pasajeros y 7 tripulantes. Las investigaciones determinaron que el objetivo de los terroristas era el Capitolio y que probablemente los pasajeros lucharon con los cuatro secuestradores por el control del aparato, antes de que este cayera.
  • 10:28 horas: La torre norte se derrumba. El pánico se extiende por la isla de Manhattan.
  • 11:02 horas: El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ordena la evacuación del sur de la isla de Manhattan.
  • 12:16 horas: Tras el aterrizaje del último vuelo que permanecía en el aire, queda cerrado el espacio aéreo estadounidense.
  • 13:20 horas: Bush declara desde la Base de Barksdale (Louisiana) que la libertad ha sido atacada "por un cobarde sin cara" y anuncia que se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
  • 15:10 horas: El presidente de EEUU llega al Cuartel General del Mando Aéreo Estratégico, situado en la base aérea de Offutt (Nebraska).
  • 17:25 horas: El edificio número 7 del complejo World Trade Center, con 47 pisos de altura, se derrumba a causa de la onda expansiva de los atentados contra las Torres Gemelas.
  • 18:45 horas: El presidente de EE.UU. llega a la Casa Blanca.
  • 20:30 horas: Bush se dirige a la nación desde la Casa Blanca y asegura que Estados Unidos "no distinguirá entre los terroristas que cometieron estos actos y quienes les amparan".

Con información de EFE

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