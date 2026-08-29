 Reportan 7 detenidos en operativos contra el narcomenudeo
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Reportan siete detenidos en operativos contra el narcomenudeo

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó operativos en cuatro departamentos, ubicando varios ilícitos.

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Benjamín fue detenido con nueve colmillos de cocaína., PNC de Guatemala.
Benjamín fue detenido con nueve colmillos de cocaína. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) realizó operativos en contra del narcomenudeo en cuatro departamentos del país, logrando la captura de al menos siete personas y el decomiso de varios tipos de droga empacados y listos para el consumo. La instancia de seguridad señaló, este sábado, 29 de agosto de 2026, que dentro de lo localizado destacan 245 piedras de posible crack.

Asimismo, en los lugares donde se realizaron las acciones encontraron 52 bolsitas con posible metanfetamina, 94 colmillos con posible cocaína, 68 bolsitas con posible marihuana, cuatro envoltorios con posible marihuana y dos bolsas con posible marihuana.

La PNC también indicó que los operativos permitieron el hallazgo de 20 cápsulas con posible cocaína, un teléfono celular, un chaleco antibalas, Q140.75 en efectivo y tres cuadernos con manuscritos. Preliminarmente indicaron que entre los detenidos hay tres mujeres y dos hombres.

La PNC agregó que los operativos contra el narcomenudeo se ejecutaron en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Chiquimula y Escuintla. Asimismo, destacaron que las acciones iniciaron la noche del pasado viernes, 28 de agosto de 2026.

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Identifican a los detenidos en los operativos

La PNC indicó que los detenidos fueron identificados como Carlos Cuz Cucul, de 44 años; William Franisco Rivera, de 50 años; Jaqueline Francisca Sosa Méndez, de 46 años; Elsa Julia Corado Rivera, de 26 años y Dairy Marisol Berganza Estrada, de 26 años.

Asimismo, En Raxruhá, Alta Verapaz, investigadores de la DIPANDA capturan a Benjamín, de 33 años, sorprendido cuando a bordo de su automóvil trasladaba nueve colmillos con cocaína.

En Mazatenango, Suchitepéquez, fue detenida Gloria, de 44 años, quien entre sus pertenencias portaba 72 bolsas con marihuana y 9 piedras de crack, informó la PNC. Ella fue capturada en el cantón Rayos del Sol.

Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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Benjamín fue detenido con nueve colmillos de cocaína. - PNC de Guatemala.

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