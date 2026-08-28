Lester Martínez y Luka Plantic cumplen con pesaje

Las agujas del reloj continúan su marcha y la hora cero para el boxeador guatemalteco Lester Martínez y el croata Luka Plantić está cerca de llegar. Ambos deportistas cumplieron este día con las últimas actividades públicas previo a su combate de este sábado 29 de agosto, entre ellas, una convivencia con los medios de comunicación por parte del petenero y la muy esperada ceremonia de pesaje.
Los Ángeles, California, Estados Unidos, volvió a ser el centro de atención para millones de guatemaltecos que a lo lejos siguen el día a día de Lester Martínez, quien cerró una etapa muy importante en su preparación para este combate donde expone por primera vez su título de campeón interino del peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
De acuerdo al video publicado por la promotora ProBox TV, se ve el ingreso de Lester Martínez al salón donde se encontraba la báscula en medio de gritos que lo alentaban. Al momento del pesaje, el boxeador profesional petenero fijó en 167.2 libras su peso.
Posteriormente fue turno del europeo Luka Plantić, quien de forma seria tomó parte de este acto publico y fijó su peso en 167 libras.
Tras el pesaje, ambos competidores tuvieron el cara a cara donde al fondo y en elevación se mostraba el cinturón que el guatemalteco obtuvo el pasado 21 de marzo en San Bernardino, California, ante el estadounidense Immanuwel Aleem. El momento se cerró con un amistoso estrechón de manos por parte de Lester hacia Plantić.
Más detalles de la pelea
El boxeador guatemalteco pondrá en juego su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al invicto croata Luka Plantić, en un combate pactado a 12 asaltos en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
La cartelera se desarrollará en el USC Galen Center y la función está programada para comenzar a las 18:00 horas GT, de acuerdo con la información oficial de ProBox TV.
La pelea será transmitida por ProBox TV, plataforma que actualmente ofrece sus combates mediante su sitio web y YouTube para usuarios con membresía.