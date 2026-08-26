 Lester Martínez: “Defenderé bien ese título”
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Lester Martínez previo a la pelea con Luka Plantic: “Defenderé bien ese título”

El boxeador petenero tuvo su primer careo con el croata previo a la ceremonia de pesaje oficial.

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Lester Martínez ante Luka Plantić
Lester Martínez ante Luka Plantić / FOTO: Captura de video ProBox
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Los boxeadores profesionales, el guatemalteco Lester Martínez y el croata Luka Plantić tuvieron su primer careo este día previo al combate oficial del sábado 29 de agosto, y en donde está en juego la defensa, por parte del chapín, del título mundial interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A través de las redes sociales de ProBox, se mostró un video del primer cara a cara entre Lester Martínez y Luka Plantić, el cual estuvo lleno de mirada desafiantes y con hambre de dar los mejores golpes de sus repertorios.

Al finalizar ese careo, Lester Martínez brindó unas breves declaraciones las cuales llevan palabras que ilusionarán a sus fieles seguidores, quienes esperar la victoria número 21 del boxeador petenero.

"Ya estoy a punto de poder defender bien mí título contra ese boxeador (Luka Plantić). Lo miré normal, sé que es un gran peleador. Sintió lo mismo o más cosas que yo, pero estoy emocionado porque se ve listo (preparado para el combate). Daremos una gran batalla y defenderé bien ese título", aseguró el boxeador petenero Lester Martínez.

Añadió: "Para todos los amigos seguidores chapines, paisanos y no paisanos, espero se encuentre muy bien, nosotros estamos dándole aquí con fe. El 29 de agosto, no se olviden, si tienen algo que hacer ese día no lo hagan, vean la pelea".

Pelea número 22 para Lester Martínez

El nacido en Melchor de Mencos, Petén, pero que vivió toda su niñez en San Benito, tendrá un nuevo desafío en su carrera como pugilista profesional. Lester Martínez se prepara para encarar su pelea número 22.

El combate será en el USC Galen Center, el cual es un polideportivo con cubierta, propiedad de la Universidad del Sur de California, y se ubica en Los Angeles, California, Estados Unidos. Además de ser un escenario para el boxeo, ahí se practican deportes como baloncesto y hockey sobre hielo. Tiene capacidad para más de 10 mil personas.

La velada comenzará a las 18:00 horas GT y se espera que a eso de las 21:00 horas ya esté en escena Lester Martínez, quien busca el triunfo 21 de su historial deportivo como profesional y de esa forma retener el título interino logrado ante el estadounidense Immanuwel Aleem.

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