 Accidentes de tránsito dejan al menos cinco fallecidos
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Accidentes de tránsito dejan al menos cinco fallecidos

Los cuerpos de socorro reportaron varios accidentes de tránsito durante la noche y madrugada, con saldo de al menos cinco fallecidos.

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El accidente de la ruta a Ciudad Quetzal involucró a un vehículo de la PNC., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente de la ruta a Ciudad Quetzal involucró a un vehículo de la PNC. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Los cuerpos de socorro reportaron varios accidentes de tránsito durante la noche de ayer y la madrugada de este domingo, 30 de agosto de 2026, con saldo de al menos cinco personas fallecidas. Bomberos Municipales Departamentales reportaron que uno de los percances ocurrió en el Sector Los Galindo, del municipio de La Blanca, departamento de San Marcos.

En ese lugar, los paramédicos atendieron la colisión entre dos motocicletas. Sin embargo, al momento de prestar los primeros auxilios, los profesionales de la salud determinaron que los dos hombres involucrados ya habían fallecido, por múltiples traumas.

En otro de los accidentes viales, el mismo cuerpo de socorro informó que una colisión se produjo entre una motocicleta y una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) con saldo de un fallecido. Este percance ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera hacia Ciudad Quetzal; en el lugar también fue atendida una segunda persona herida.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir atención médica. "Las autoridades correspondientes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión", indicaron los rescatistas.

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Accidentes en ruta Interamericana dejan dos fallecidos

En tanto, rescatistas de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Patzicía reportaron que un hombre murió atropellado en el kilómetro 69 de la ruta Interamericana durante la madrugada. Los paramédicos indicaron que la víctima fue arrollada por un vehículo desconocido, cuyo conductor continuó la marcha.

Más adelante, en el kilómetro 77 de la misma ruta ocurrió una colisión entre una motocicleta y un vehículo tipo pick-up. Tras varias llamadas a la línea de emergencia 1554, Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Patzicia y Santa Cruz Balanya fueron enviados al lugar.

Al llegar a este tramo de la ruta Interamericana, los paramédicos dieron atención prehospitalaria a dos personas que se conducían en la motocicleta. Ambos fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital de Tecpán Guatemala.

Durante esta mañana, los rescatistas lamentaron la muerte de un motorista en el kilómetro 152 de la carretera Interamericana. El fallecido viajaba en una motocicleta con placas 481 KRT cuando cayó al asfalto por causas que se desconocen; los paramédicos confirmaron el deceso y luego pidieron el apoyo de las autoridades.

Accidentes con heridos y daños materiales

El kilómetro 60 de la ruta hacia Jalapa fue escenario de otro de los accidentes de tránsito, con saldo de un hombre herido. Paramédicos de Sanarate reportaron que el afectado se conducía en una motocicleta cuando perdió el control de la misma y cayó al asfalto.

Los rescatistas dieron los primeros auxilios al afectado y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia de un centro asistencial.

Daños materiales en Tactic

Asimismo, la colisión entre dos vehículos dejó solo daños materiales en el área del municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz. Bomberos Voluntarios de la 82 compañía atendieron la emergencia, asistiendo al barrio Asunción, para evaluar a los involucrados.

Los paramédicos consignaron que varias personas viajaban a bordo de los automotores, pero tras las evaluaciones médicas se constató que los ocupantes de los vehículos salieron ilesos.

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