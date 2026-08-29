Lester Martínez: Arévalo y Herrera envían felicitaciones

Lester Martínez hizo que Guatemala viviera una noche histórica luego de retener su título interino del peso supermediano del CMB, al ganar por nocaut técnico al croata Luka Plantic. Fueron varios los guatemaltecos que reaccionaron ante este triunfo, entre ellos el presidente, Bernardo Arévalo, y la vicemandataria, Karin Herrera.
¡Lester Martínez lo hizo de nuevo! Escribió el mandatario Arévalo por medio de sus canales oficiales.
Pone en alto nuestra bandera y con ella a todo un país que se siente orgulloso de su esfuerzo, su valentía y su determinación. ¡Felicidades, campeón!", manifestó Arévalo.
La vicepresidenta Karin Herrera también se expresó por medio de sus canales oficiales afirmando: ¡De Guatemala para el mundo, Lester Martínez!
Felicidades campeón. Tu entrega en el ring nos inspira y nos llena de orgullo como país", expresó Herrera.
El mensaje del presidente Arévalo estuvo acompañado de una imagen de Lester Martínez celebrando por el resultado de una noche en la que cumplió las expectativas con creces. El pugilista guatemalteco venció a su rival en el décimo round por nocaut técnico.
Lester Martínez desata la fiesta en Guatemala
Martínez hizo vibrar el "USC Galen Center" de Los Ángeles, California, EE. UU. que lució abarrotado de guatemaltecos que vistieron los colores azul y blanco. Cuando faltaban 37 segundos para que culminara la décima ronda del combate, el juez decidió detener el duelo declarando la victoria del guatemalteco.
En ese momento, los asistentes al escenario deportivo estallaron en emoción, mientras Lester Martínez daba una vuelta por el ring para celebrar. El guatemalteco se lanzó sobre la segunda cuerda para elevar las manos y celebrar la victoria.
Al finalizar el duelo, el guatemalteco no dudó en agradecer el apoyo de sus connacionales, reconociendo que así como los presentes celebraban en el USC Galen Center, miles de guatemaltecos también celebraban en el país.