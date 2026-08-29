Lester Martínez retiene el título interino del CMB

Lester Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del boxeo guatemalteco. Este sábado, el USC Galen Center de Los Ángeles, California, fue escenario de una intensa batalla ante el croata Luka Plantić, en la que estaba en juego el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El recinto lució abarrotado por aficionados guatemaltecos que llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos para respaldar al pugilista originario de Petén, quien tenía como objetivo defender el cinturón y continuar con su impresionante trayectoria profesional.
Desde el primer campanazo quedó claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a regalar terreno. Martínez y Plantić intercambiaron golpes con gran intensidad y protagonizaron una pelea de mucha acción, sin un prolongado periodo de estudio. El croata consiguió conectar algunos impactos que hicieron sentir al guatemalteco, pero Martínez respondió con la potencia que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Con el paso de los asaltos, el campeón interino comenzó a imponer su ritmo y a castigar con mayor contundencia a su oponente, mientras los aficionados chapines hacían sentir su apoyo desde las gradas.
Lester Martínez, el campeón de Guatemala
Plantić resistió durante buena parte del combate y demostró que estaba dispuesto a plantarle cara al campeón. Sin embargo, la pegada de Martínez terminó marcando la diferencia. El petenero fue ganando terreno hasta que, en el décimo asalto, envió al croata a la lona. Aunque Plantić consiguió levantarse y continuar con la pelea, el desenlace estaba cada vez más cerca. Minutos después, Martínez volvió a conectar con autoridad y obligó al árbitro a detener el combate, decretando el nocaut técnico en el décimo asalto y desatando la celebración de los seguidores guatemaltecos.
Con este triunfo, Lester Martínez mantiene el título interino del peso supermediano del CMB y extiende su invicto a 21 victorias, 17 de ellas por la vía del nocaut, además de un empate y ninguna derrota. Ahora, el siguiente capítulo de su carrera podría llevarlo directamente por el campeonato mundial absoluto.
El guatemalteco deberá seguir de cerca el enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli, programado para el 31 de octubre en Arabia Saudita, pues el ganador apunta a convertirse en su próximo rival. Para Martínez, esa pelea representaría la oportunidad de conquistar el título mundial y alcanzar la cima que todavía le falta en su extraordinaria carrera.