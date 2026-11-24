El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció que mantiene un proceso de revisión y seguimiento de los compromisos pendientes por concepto de energía eléctrica en las Direcciones Departamentales de Redes Integradas Servicios de Salud, con el objetivo de regularizar las obligaciones financieras y garantizar la continuidad de los servicios de salud en el país
El Ministerio de Salud tiene una deuda de Q4.7 millones con Energuate, al 5 de noviembre de este año, por el servicio de energía eléctrica.
Salud indicó que tras una revisión se identificaron saldos pendientes correspondientes a períodos fiscales anteriores.
Asimismo, se informó que ante esa situación, el Ministerio de Salud coordina las acciones administrativas y presupuestarias necesarias para disponer de los recursos que permitan atender estos compromisos, tomando en cuenta los saldos reportados, los pagos realizados y las gestiones en curso.
Además, se comprometió a dar seguimiento a las gestiones administrativas y presupuestarias de cada Dirección con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de estas obligaciones y proteger la continuidad de los servicios de salud que se brindan a la población.
De acuerdo con Energuate los saldos pendientes corresponden a distintas Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) en el país.
Entre las deudas más elevadas figuran Baja Verapaz, con Q892,964; San Marcos, con Q644,596; Huehuetenango, con Q371,577; Chiquimula, con Q217,588; Izabal, con Q210,011; y Retalhuleu, con Q208,172.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*