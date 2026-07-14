Trump no cobrará tasa del 20 % en estrecho de Ormuz

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Internacionales

Trump da marcha atrás y no cobrará tasa del 20 % en estrecho de Ormuz

En su mensaje de este martes, Trump dijo que “el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán”.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que finalmente no cobrará la tasa del 20 % que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se comprometieron a invertir en EE. UU.

"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de EE. UU. por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en EE. UU.", detalló el mandatario en la red Truth Social.

Trump había anunciado el lunes que EE. UU. reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

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Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

En su mensaje de este martes, Trump dijo que "el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán", a cuyo liderazgo acusó de ser "mentiroso, violento y malicioso".

"Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní", añadió Trump.

El Ejército iraní aseguró hoy que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que Trump se proclamara el "guardián" de ese paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.

EE. UU. e Irán intercambian ataques en el golfo Pérsico desde la semana pasada, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

*Con información de EFE

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