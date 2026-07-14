Diputados piden abrir expediente de suspensión de universidades

Diputados oficialistas solicitaron al Consejo de la Enseñanza Privada Superior abrir un expediente administrativo para verificar si dos universidades cumplen con los requisitos legales para su funcionamiento. Esto ocurre cuando está por iniciar el proceso para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030.
Los cuestionamientos van enfocados en la creación de las universidades Juan José Arévalo Bermejo y Americana, que presuntamente estarían marcadas por anomalías al no tener estudiantes, docentes ni personal administrativo.
De acuerdo con el planteamiento realizado por los parlamentarios, de confirmarse irregularidades, se está pidiendo que se apliquen las sanciones correspondientes, las cuales podrían llegar hasta la suspensión o clausura definitiva de ambas instituciones.