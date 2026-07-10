 Elección de Contralor: CC da trámite a amparo

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Elección de Contralor: CC da trámite a amparo que busca excluir a dos universidades

En seguimiento del expediente, el Congreso deberá remitir un informe circunstanciado.

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El Congreso convocó el pasado 4 de junio a la integración de la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas., Foto: archivo Omar Solís/EU
El Congreso convocó el pasado 4 de junio a la integración de la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas. / FOTO: Foto: archivo Omar Solís/EU
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La Corte de Constitucionalidad (CC) le dio trámite al amparo interpuesto por el diputado José Chic, en el cual solicita dejar fuera de la elección de Contralor General de Cuentas a dos universidades debido a que se observaron ciertas irregularidades, incluida la falta de estudiantes y docentes en las sedes.

El alto tribunal constitucional le requirió al Congreso de la República que, en un plazo de 48 horas, remita un informe circunstanciado en seguimiento de este expediente.

La acción de amparo fue presentada esta semana por el parlamentario de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien expuso que no corresponde la participación de la Universidad Americana y Universidad Juan José Arévalo Bermejo en la postuladora.

"No basta solo con tener la autorización para el funcionamiento de las universidades, sino deberían tener estudiantes, docentes y la parte administrativa. He visitado las dos universidades y por ejemplo, en la Arévalo Bermejo no encontré a nadie. También, las autoridades ancestrales de Santa Lucía Utatlán visitaron en hora y día hábil esta sede y tampoco encontraron a nadie", explicó.

Añadió que, de igual forma, en cierto momento visitó la dirección que la universidad Americana tiene registrada como su sede y lo que pudo observar es que lo único que existe es una oficina atendida por una persona, pero que, según sus palabras, no está funcionando como tal para la formación de profesionales. En ese sentido, añadió que este tipo de situaciones hace que no haya legitimidad para poder participar en una elección tan importante como la de contralor.

"(Buscamos) que esas universidades no participen al no tener estudiantes, docentes ni profesionales aún. Para eso es este amparo y esperamos que sea autorizado", añadió Chic.

Elección de Contralor General de Cuentas

El proceso para la elección del próximo Contralor General de Cuentas está por dar inicio con la integración de la comisión de postulación, para lo cual el Congreso de la República ya hizo la convocatoria correspondiente a los profesionales que ejercerán las funciones en este importante tema para Guatemala.

La referida instancia es conformada por los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, Administradores de Empresas y, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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