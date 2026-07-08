 Análisis: Controversia y lucha de poder en la elección del nuevo Contralor

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Análisis: Controversia y lucha de poder en la elección del nuevo Contralor

La elección del nuevo Contralor se presenta como un campo de batalla entre grupos de interés y candidatos propuestos, lo que genera incertidumbre sobre el futuro institucional.

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Contraloria (1) / FOTO:
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La próxima elección del Contralor General de Cuentas genera altas expectativas en el sector, especialmente por la percepción que surgido en distintos sectores de que los procesos de selección a través de comisiones están desgastados y ya no cumplen su función. Aunque aún resta definir a la persona que ocupará la titularidad del ente fiscalizador, el ambiente ya se percibe como tenso y de fuertes competencias internas.

La conformación de la comisión ha encendido el debate sobre la funcionalidad del modelo actual. Son varias las voces que consideran que el mecanismo de postulaciones, lejos de asegurar transparencia, se ha vuelto un campo de disputa entre intereses particulares y alianzas sectoriales. Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, señala en una entrevista en "A Primera Hora" de Emisoras Unidas que sus expectativas no son del todo optimistas y prevé un escenario complejo dentro de la comisión.

Decanos y corrientes de poder en pugna

Según Ibarra, algunos decanos reconocidos por su trayectoria ética se preparan para dar una fuerte batalla en la selección, aunque enfrentan la presión de sectores con intereses propios. Mencionó que dentro de la comisión destacan figuras que lucharán por la elección de los perfiles más idóneos, pero también se detectan intenciones de promover candidaturas vinculadas directamente a grupos de poder en el Congreso y en la Universidad de San Carlos.

El actual contralor, Frank Boden, impulsa a sus favoritos dentro del proceso, señaló la entrevistada. Agregó que al interior de la misma Contraloría conviven varias corrientes, ya que el sector aglutina una diversidad de intereses gremiales que entran en juego durante la selección.

Alianzas gremiales y maniobras políticas

Otro núcleo de influencia lo representa el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, quien busca asegurar el control a través de apoyos clave y representantes gremiales cercanos. Ibarra destaca que incluso familiares directos de algunos legisladores forman parte de órganos internos de los colegios profesionales, lo que suma más complejidad al proceso.

Entre las tradicionales expresiones gremiales se mencionan ciertos nombres. Sin embargo, cobran fuerza nuevos actores que, aunque no tienen raíces en los gremios clásicos de contadores públicos y auditores, sí forman parte de alianzas multisectoriales dispuestas a mantener el control institucional.

* Escuche aquí la entrevista completa:

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