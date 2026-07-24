DGT sanciona 600 unidades de transporte por incumplimientos

La Dirección General de Transportes (DGT) informó que más de 600 sanciones se han impuesto a unidades de transporte en todo el país por diversos incumplimientos, según datos recientes. Añadió que se cuenta con controles reforzados buscan que el transporte de pasajeros y carga cumpla con las normativas, documentación y equipos de seguridad obligatorios, reduciendo así riesgos en las carreteras.
En ese sentido, la entidad mantiene operativos constantes en las principales rutas, para verificar que los conductores cuenten con licencias vigentes, tarjetas de operación al día, seguros activos e instalación de limitadores de velocidad. Estas inspecciones se han intensificado en 2026 para asegurar el cumplimiento total de la Ley y las normas vigentes.
Entre enero y el 10 de julio de 2026, las autoridades registraron 630 sanciones en distintos puntos del país. Los principales motivos han sido:
- Operar sin licencia y sin tarjeta de operaciones emitidas por la DGT: 186 casos
- No contar con sistema limitador de velocidad: 142 sanciones
- Exceso de carga en las unidades: 85 casos
- No portar seguro o tenerlo vencido: 68 sanciones
- Operar con licencia o tarjeta de operación vencidas: 65 sanciones
Otros motivos de infracción incluyen el incumplimiento de tarifas autorizadas, modificación de itinerarios, falta de registro de pilotos y circulación con fotocopia de la tarjeta de operación sin legalizar.
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Llamado a cumplir normativa vigente
La DGT insiste en la importancia de mantener toda la documentación en regla, verificar que los limitadores de velocidad funcionen correctamente, respetar la capacidad máxima permitida para pasajeros y carga, cumplir con los destinos y tarifas establecidos y mantener el seguro vigente de las unidades. El objetivo es lograr un servicio más seguro y confiable para la población.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la DGT, reafirmó su compromiso de fortalecer los operativos de fiscalización en todo el territorio nacional, impulsando el respeto a la normativa y promoviendo una movilidad más segura y ordenada para los guatemaltecos.
* Con información del CIV.